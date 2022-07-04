Кулеба: В НАТО было принято решение, что Альянс не будет на передовых ролях в поддержке Украины

"Здесь есть классическая история. Генсек, которого я очень уважаю, очень крутой лидер, который очень благосклонен к Украине, и я ему благодарен за то, что он сделал как генеральный секретарь НАТО в пределах своих возможностей. Я знаю, ответственно говорю то, что я говорю. Есть НАТО как объединение стран, принимающих решение консенсусом. Так вот, в этом едином кругу было, по моему мнению, принято неформальное решение: для того, чтобы Россия не использовала аргумент о том, что она воюет с НАТО, Альянс как единство будет на второстепенных ролях. Они сейчас переформатировали свой пакет помощи, там будет что-то происходить, но стратегически было принято решение, что НАТО не будет на передовых ролях в поддержке Украины", – пояснил Кулеба.

По его словам, он не видит сейчас предпосылок для изменения Альянсом его позиции касательно членства Украины в НАТО.

"Я ожидаю, что в ближайшее время со стороны НАТО продолжатся подтверждения, что дверь открыта и решение Бухарестского саммита остается в силе. Украина также остается на треке евроатлантической интеграции, но я не вижу потенциала в ближайшей перспективе, чтобы НАТО изменило свою позицию подобно Европейскому союзу и начало делать конкретные вещи по обеспечению вступления Украины в Альянс. Что такое НАТО? Это, в принципе, с точки зрения управленческой модели – классическая международная организация. Вот Европейский союз не является классической организацией: есть Еврокомиссия, которая имеет свою волю, да, она не является независимой от воли государств-членов, но там другая система балансов", – отметил министр.