ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кулеба: В НАТО было принято решение, что Альянс не будет на передовых ролях в поддержке Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба не видит сейчас предпосылок для изменения Альянсом своей позиции касательно членства Украины в НАТО
Кулеба не видит сейчас предпосылок для изменения Альянсом своей позиции касательно членства Украины в НАТО
Фото: ЕРА

В НАТО стратегически было принято решение, что Альянс не будет в числе лидеров по поддержке Украины в противостоянии российской агрессии. Об этом в опубликованном 4 июля интервью LB.ua заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Здесь есть классическая история. Генсек, которого я очень уважаю, очень крутой лидер, который очень благосклонен к Украине, и я ему благодарен за то, что он сделал как генеральный секретарь НАТО в пределах своих возможностей. Я знаю, ответственно говорю то, что я говорю. Есть НАТО как объединение стран, принимающих решение консенсусом. Так вот, в этом едином кругу было, по моему мнению, принято неформальное решение: для того, чтобы Россия не использовала аргумент о том, что она воюет с НАТО, Альянс как единство будет на второстепенных ролях. Они сейчас переформатировали свой пакет помощи, там будет что-то происходить, но стратегически было принято решение, что НАТО не будет на передовых ролях в поддержке Украины", – пояснил Кулеба.

По его словам, он не видит сейчас предпосылок для изменения Альянсом его позиции касательно членства Украины в НАТО.

"Я ожидаю, что в ближайшее время со стороны НАТО продолжатся подтверждения, что дверь открыта и решение Бухарестского саммита остается в силе. Украина также остается на треке евроатлантической интеграции, но я не вижу потенциала в ближайшей перспективе, чтобы НАТО изменило свою позицию подобно Европейскому союзу и начало делать конкретные вещи по обеспечению вступления Украины в Альянс. Что такое НАТО? Это, в принципе, с точки зрения управленческой модели – классическая международная организация. Вот Европейский союз не является классической организацией: есть Еврокомиссия, которая имеет свою волю, да, она не является независимой от воли государств-членов, но там другая система балансов", – отметил министр.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей. Курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции Украины.

31 марта 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине оружия столько, сколько будет нужно. Он подчеркнул, что "Украина ведет войну за свободу, за демократию, за наши общие ценности".

В Мадриде с 28-го по 30 июня проходил саммит НАТО. Это был первый полноценный саммит Альянса с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".

Также страны НАТО утвердили комплексный пакет оборонной помощи Украине и пригласили Финляндию и Швецию стать членами Альянса.

Президент Владимир Зеленский, выступая перед участниками саммита, призвал помочь Украине закончить войну с Россией победой на поле боя, а также заявил, что политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: на первый взгляд, дорога открыта, но когда подходишь – турникеты закрываются, пока не заплатишь. "Украина еще недостаточно заплатила? Неужели наш вклад в защиту Европы и всей цивилизации все еще недостаточен?" – сказал глава государства.

Североатлантический альянс в новой стратегической концепции, утвержденной 29 июня, подтвердил решение Бухарестского саммита 2008 года и все следующие решения относительно права Украины и Грузии на вступление в НАТО. Заместитель главы Офиса президента, дипломатический советник президента Игорь Жовква сообщил, что Украина сохраняет курс на вступление в НАТО и "приняла к сведению" возможность вступления в Альянс по процедуре, которую проходят сейчас Финляндия и Швеция.

Теги: Украина, НАТО, оружие, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, сотрудничество, членство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Зеленская: Был ли у меня страх погибнуть? Мне кажется, он есть у каждого. Я всегда боялась людей, которые не боятся смерти
  Зеленская: Был ли у меня страх погибнуть? Мне кажется, он есть у каждого. Я всегда боялась людей, которые не боятся смерти
Виктория Бекхэм о муже: Они говорили, что я никогда не улыбаюсь, что это не продлится долго. Сегодня мы отмечаем 23 года брака
Виктория Бекхэм о муже: Они говорили, что я никогда не улыбаюсь, что это не продлится долго. Сегодня мы отмечаем 23 года брака
"Боль не утихает". Тина Кароль вернулась в Украину
"Боль не утихает". Тина Кароль вернулась в Украину
Невзоров: Путинцам имеет смысл шить не пилотки для детишек, а саваны для самих себя
Невзоров: Путинцам имеет смысл шить не пилотки для детишек, а саваны для самих себя
"Они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты". Украинская балерина Воротник рассказала, как пошла служить в тероборону
"Они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты". Украинская балерина Воротник рассказала, как пошла служить в тероборону
Noize MC: Мой родной город Белгород обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? То же, что и когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь
Noize MC: Мой родной город Белгород обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? То же, что и когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь
Бланшетт надела костюм в цветах украинского флага
Бланшетт надела костюм в цветах украинского флага
  "Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Великий спародировал Кадырова
  "Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Великий спародировал Кадырова
  Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят
  Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео
Котлеты по-киевски. Авторский рецепт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
Котлеты по-киевски. Авторский рецепт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
"С днем рождения, любовь". Экс-муж Ани Лорак показал личные снимки с новой возлюбленной
"С днем рождения, любовь". Экс-муж Ани Лорак показал личные снимки с новой возлюбленной
"По вкусу почти такая же, как только что сорванная с дерева". Бронюк рассказал, как заготавливает на зиму черешню
"По вкусу почти такая же, как только что сорванная с дерева". Бронюк рассказал, как заготавливает на зиму черешню
Арестович рассказал, как изменить жизнь на Земле к лучшему, и снялся с собаками
Арестович рассказал, как изменить жизнь на Земле к лучшему, и снялся с собаками
Полякова сообщила, что вернулась в Украину из Франции
Полякова сообщила, что вернулась в Украину из Франции
"Выглядит вдвое моложе своего возраста". 57-летняя Херли снялась в тонком платье без бюстгальтера
"Выглядит вдвое моложе своего возраста". 57-летняя Херли снялась в тонком платье без бюстгальтера
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко (205212)
2
Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один (83986)
3
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском (74307)
4
"Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины (53374)
5
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне (41822)
6
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину (36985)
7
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны (31511)
8
"Я вообще-то музыкант". Защищающий Украину Кривошапко а капелла спел "Червону калину". Видео (11532)
 
 
 
 