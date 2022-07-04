Кулеба: В НАТО было принято решение, что Альянс не будет на передовых ролях в поддержке Украины

"Здесь есть классическая история. Генсек, которого я очень уважаю, очень крутой лидер, который очень благосклонен к Украине, и я ему благодарен за то, что он сделал как генеральный секретарь НАТО в пределах своих возможностей. Я знаю, ответственно говорю то, что я говорю. Есть НАТО как объединение стран, принимающих решение консенсусом. Так вот, в этом едином кругу было, по моему мнению, принято неформальное решение: для того, чтобы Россия не использовала аргумент о том, что она воюет с НАТО, Альянс как единство будет на второстепенных ролях. Они сейчас переформатировали свой пакет помощи, там будет что-то происходить, но стратегически было принято решение, что НАТО не будет на передовых ролях в поддержке Украины", – пояснил Кулеба.
По его словам, он не видит сейчас предпосылок для изменения Альянсом его позиции касательно членства Украины в НАТО.
"Я ожидаю, что в ближайшее время со стороны НАТО продолжатся подтверждения, что дверь открыта и решение Бухарестского саммита остается в силе. Украина также остается на треке евроатлантической интеграции, но я не вижу потенциала в ближайшей перспективе, чтобы НАТО изменило свою позицию подобно Европейскому союзу и начало делать конкретные вещи по обеспечению вступления Украины в Альянс. Что такое НАТО? Это, в принципе, с точки зрения управленческой модели – классическая международная организация. Вот Европейский союз не является классической организацией: есть Еврокомиссия, которая имеет свою волю, да, она не является независимой от воли государств-членов, но там другая система балансов", – отметил министр.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей. Курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции Украины.
31 марта 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине оружия столько, сколько будет нужно. Он подчеркнул, что "Украина ведет войну за свободу, за демократию, за наши общие ценности".
В Мадриде с 28-го по 30 июня проходил саммит НАТО. Это был первый полноценный саммит Альянса с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".
Также страны НАТО утвердили комплексный пакет оборонной помощи Украине и пригласили Финляндию и Швецию стать членами Альянса.
Президент Владимир Зеленский, выступая перед участниками саммита, призвал помочь Украине закончить войну с Россией победой на поле боя, а также заявил, что политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: на первый взгляд, дорога открыта, но когда подходишь – турникеты закрываются, пока не заплатишь. "Украина еще недостаточно заплатила? Неужели наш вклад в защиту Европы и всей цивилизации все еще недостаточен?" – сказал глава государства.
Североатлантический альянс в новой стратегической концепции, утвержденной 29 июня, подтвердил решение Бухарестского саммита 2008 года и все следующие решения относительно права Украины и Грузии на вступление в НАТО. Заместитель главы Офиса президента, дипломатический советник президента Игорь Жовква сообщил, что Украина сохраняет курс на вступление в НАТО и "приняла к сведению" возможность вступления в Альянс по процедуре, которую проходят сейчас Финляндия и Швеция.