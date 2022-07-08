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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников назвал три возможных сценария завершения войны: "добрая воля" России, перемалывание оккупантов и развал РФ

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Резников считает лучшим для России исходом вторжения в Украину переговоры
Резников считает лучшим для России исходом вторжения в Украину переговоры
Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал три возможных сценария завершения войны, начатой РФ против Украины. Его выступление на конференции Forbes Ukraine "Строим вместе" 8 июля цитирует "Интерфакс-Украина" в закрытой ленте, выдержки из выступления Резникова приводит "Украинская правда".

Первый вариант, по словам Резникова, включает возвращение на позиции сторон на 23 февраля с дальнейшими переговорами. Министр видит этот сценарий как проявление "доброй воли" – наподобие той, которая была объявлена оккупантами, когда они бежали из Киевской, Черниговской, Сумской областей и с острова Змеиный.

"Соответственно, я думаю, что он будет разбит на несколько цепочек. Сначала мы выйдем с вами на позиции до 24 февраля текущего года, дальше будут какие-то разговоры по статусу оккупированного ранее Донецка, Луганска и Крыма, но за столом с нашими мощными партнерами", – подчеркнул Резников.

Он добавил, что Украина не допустит "Минска-3" и договоренностей, которые можно будет считать капитуляцией.

"С дулом у виска никто вести переговоры не будет", – заверил Резников.

Второй вариант, по словам главы Минобороны, – постепенно Украина будет перемалывать Вооруженные силы РФ.

"Потому что это на самом деле война ресурса на ресурс. У них больше людей, территории, танков, самолетов и т.д., но все несовременное, все давнее и они сегодня используют принцип мясорубки", – отметил Резников.

Министр обратил внимание, что второй вариант победы не настолько быстрый – до конца этого года либо с продолжением противостояния в начале 2023-го.

Третий сценарий Резников назвал "более драматическим" для России.

"Это развал РФ на несколько разных субъектов: Татарстан, Башкирстан, на востоке и т.д., это парад суверенитетов Мы это с вами точно при нашей жизни увидим, но это продолжительная история", – резюмировал Резников.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области и на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны. Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск – последний крупный город в регионе.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".

Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач". Заместитель министра обороны Анна Маляр не стала давать прогноз продолжительности войны, отметив, что у России "есть несколько сценариев".

Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Зеленский в интервью, опубликованном 8 июля, отметил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России для прекращения боевых действий. По его словам, ответственность за развязывание войны против Украины несет лично Путин.

Также президент заявил, что военная часть конфликта против РФ может закончится в 2022 году.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Forbes, Вооруженные силы Украины, переговоры, Алексей Резников, вторжение, Минобороны, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация
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