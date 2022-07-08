Резников назвал три возможных сценария завершения войны: "добрая воля" России, перемалывание оккупантов и развал РФ

Первый вариант, по словам Резникова, включает возвращение на позиции сторон на 23 февраля с дальнейшими переговорами. Министр видит этот сценарий как проявление "доброй воли" – наподобие той, которая была объявлена оккупантами, когда они бежали из Киевской, Черниговской, Сумской областей и с острова Змеиный.

"Соответственно, я думаю, что он будет разбит на несколько цепочек. Сначала мы выйдем с вами на позиции до 24 февраля текущего года, дальше будут какие-то разговоры по статусу оккупированного ранее Донецка, Луганска и Крыма, но за столом с нашими мощными партнерами", – подчеркнул Резников.

Он добавил, что Украина не допустит "Минска-3" и договоренностей, которые можно будет считать капитуляцией.

"С дулом у виска никто вести переговоры не будет", – заверил Резников.

Второй вариант, по словам главы Минобороны, – постепенно Украина будет перемалывать Вооруженные силы РФ.

"Потому что это на самом деле война ресурса на ресурс. У них больше людей, территории, танков, самолетов и т.д., но все несовременное, все давнее и они сегодня используют принцип мясорубки", – отметил Резников.

Министр обратил внимание, что второй вариант победы не настолько быстрый – до конца этого года либо с продолжением противостояния в начале 2023-го.

Третий сценарий Резников назвал "более драматическим" для России.

"Это развал РФ на несколько разных субъектов: Татарстан, Башкирстан, на востоке и т.д., это парад суверенитетов Мы это с вами точно при нашей жизни увидим, но это продолжительная история", – резюмировал Резников.