Украину сегодня защищают более 1 млн человек – Резников

Резников отметил, что создание в Украине совместных предприятий в отрасли военно-промышленного комплекса в ближайшее время будет актуальным Фото: EPA

По его словам, на сегодня в связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военных Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции.

Министр сказал, что в связи с этим создание в Украине совместных предприятий в отрасли военно-промышленного комплекса в ближайшее время будет актуальным, поскольку для обеспечения потребностей около 1 млн человек личного состава сил обороны потребуются серьезные промышленные мощности и инвестиции.

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