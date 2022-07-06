Вениславский считает, что Рада не расширит список мужчин, которым разрешен выезд за границу

Законопроект, которым предлагается расширить этот список, 30 июня зарегистрировал в парламенте нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу.
"На данный момент любые законодательные изменения по увеличению [числа] категорий лиц, которые имеют право на выезд за пределы государства в условиях военного положения, вряд ли целесообразны", – прокомментировал Вениславский этот законопроект.
По его мнению, на данный момент и так много людей пребывают за пределами Украины.
"Я к такой инициативе отношусь сейчас негативно. Я думаю, что вероятность ее прохождения не очень высокая", – сказал нардеп.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.
Рада продлевала военное положение уже дважды – в марте и апреле. 22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа. Оно подразумевает запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста, кроме особо оговоренных условий.