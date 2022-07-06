Вениславский считает, что Рада не расширит список мужчин, которым разрешен выезд за границу

Вениславский заявил, что вероятность прохождения законопроекта его коллеги по фракции "не очень высокая" Фото: sluga-narodu.com

Законопроект, которым предлагается расширить этот список, 30 июня зарегистрировал в парламенте нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу.

"На данный момент любые законодательные изменения по увеличению [числа] категорий лиц, которые имеют право на выезд за пределы государства в условиях военного положения, вряд ли целесообразны", – прокомментировал Вениславский этот законопроект.

По его мнению, на данный момент и так много людей пребывают за пределами Украины.

"Я к такой инициативе отношусь сейчас негативно. Я думаю, что вероятность ее прохождения не очень высокая", – сказал нардеп.

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