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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вениславский считает, что Рада не расширит список мужчин, которым разрешен выезд за границу

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Вениславский заявил, что вероятность прохождения законопроекта его коллеги по фракции "не очень высокая"
Вениславский заявил, что вероятность прохождения законопроекта его коллеги по фракции "не очень высокая"
Фото: sluga-narodu.com

В Верховной Раде не собираются расширять список категорий мужчин, которым можно выехать за границу, считает представитель президента в Конституционном Суде, нардеп от "Слуги народа", член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский. Об этом он сказал "Українським Новинам" 5 июля.

Законопроект, которым предлагается расширить этот список, 30 июня зарегистрировал в парламенте нардеп от "Слуги народа"  Георгий Мазурашу.  

"На данный момент любые законодательные изменения по увеличению [числа] категорий лиц, которые имеют право на выезд за пределы государства в условиях военного положения, вряд ли целесообразны", – прокомментировал Вениславский этот законопроект.

По его мнению, на данный момент и так много людей пребывают за пределами Украины.

"Я к такой инициативе отношусь сейчас негативно. Я думаю, что вероятность ее прохождения не очень высокая", – сказал нардеп. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.

Рада продлевала военное положение уже дважды – в марте и апреле. 22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа. Оно подразумевает запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста, кроме особо оговоренных условий.

Теги: мобилизация, запрет, военное положение, война России против Украины, Федор Вениславский, мужчины, границы
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