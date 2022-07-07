Бурмака о решении Генштаба относительно передвижения военнообязанных: Все желают победы, но кто будет побеждать? Надо идти и воевать

Свою публикацию она разместила после того, как в сети раскритиковали инициативу Генштаба ВСУ о необходимости получения военнообязанными разрешения на выезд за пределы "своего района или области".

"Вот что скажу по поводу хейта вокруг этого. Я полностью доверяю ВСУ и Залужному. Вот ни одно решение не ставлю под сомнение, потому что я не военная и могу не знать много. Если будет какое-то решение, значит, оно правильное. Ни одна жена, мать, дочь не хочет, чтобы их ребята погибали на войне. Война – зло и ужас. Но чтобы побеждать, надо идти и воевать. Все желают друг другу победы, но кто будет побеждать? – написала артистка. – Почему одни там, хоть они и не служили, и не умели, и не военные, а другим можно там не быть? Поэтому благодарю ВСУ и главнокомандующего. Вы наша сила, опора и надежда.