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07 июля, 2022
 
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Бурмака о решении Генштаба относительно передвижения военнообязанных: Все желают победы, но кто будет побеждать? Надо идти и воевать

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бурмака: Я полностью доверяю ВСУ и Залужному
Бурмака: Я полностью доверяю ВСУ и Залужному
Фото: mariaburmaka / Instagram

Украинская певица Мария Бурмака, которая сейчас находится в Польше, 7 июля на своей странице в Instagram высказалась в поддержку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Свою публикацию она разместила после того, как в сети раскритиковали инициативу Генштаба ВСУ о необходимости получения военнообязанными разрешения на выезд за пределы "своего района или области".

"Вот что скажу по поводу хейта вокруг этого. Я полностью доверяю ВСУ и Залужному. Вот ни одно решение не ставлю под сомнение, потому что я не военная и могу не знать много. Если будет какое-то решение, значит, оно правильное. Ни одна жена, мать, дочь не хочет, чтобы их ребята погибали на войне. Война – зло и ужас. Но чтобы побеждать, надо идти и воевать. Все желают друг другу победы, но кто будет побеждать? – написала артистка. – Почему одни там, хоть они и не служили, и не умели, и не военные, а другим можно там не быть? Поэтому благодарю ВСУ и главнокомандующего. Вы наша сила, опора и надежда.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В настоящий момент оно продлено до 23 августа 2022 года. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.

5 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что "в целях упорядочения учета перемещенных лиц" разработали порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на воинском учете, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время. В Генштабе добавили, что закон, запрещающий военнообязанным при военном положении покидать места проживания без разрешения, действует с 1992 года.

Залужный подтвердил, что военнообязанные должны будут получать в военкоматах разрешения на выезд за пределы "своего района или области".

Вечером 5 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет разъяснений относительно разрешений на перемещение военнообязанных украинцев.

В Верховную Раду внесли законопроект, который предусматривает отмену ограничения на передвижение внутри страны для военнообязанных во время военного положения и мобилизации.

6 июля стало известно, что Генштаб ВСУ отменил решение о выдаче этих разрешений.

Теги: военные, мобилизация, призыв, военкомат, военное положение, Мария Бурмака, война России против Украины, Валерий Залужный
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