В Часовом Яру обнаружены тела 26 погибших

"Всего с начала работ на месте происшествия выявлены и изъяты из-под завалов 26 погибших, спасены девять человек. Работы продолжаются", – говорится в сообщении.
Утром 11 июля спасатели сообщали, что уже разобрали около 72% завалов на месте удара – это 138 тонн элементов разрушенного дома.
Удар по Часовому Яру оккупанты нанесли 9 июля из реактивных систем залпового огня "Ураган", под завалами оказались десятки людей, в том числе девятилетний ребенок.
По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в результате ракетного удара полностью разрушены два подъезда пятиэтажного жилого дома.