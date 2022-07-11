В Часовом Яру обнаружены тела 26 погибших

Спасатели продолжают находить погибших под завалами и спасать выживших после удара Фото: ДСНС України / Facebook

"Всего с начала работ на месте происшествия выявлены и изъяты из-под завалов 26 погибших, спасены девять человек. Работы продолжаются", – говорится в сообщении.

Утром 11 июля спасатели сообщали, что уже разобрали около 72% завалов на месте удара – это 138 тонн элементов разрушенного дома.