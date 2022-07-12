Из-под завалов жилого дома в Часовом Яру спасатели достали тела уже 38 человек – ГСЧС

"По состоянию на 15.00 личным составом Главного управления обнаружены и извлечены из-под завалов разрушенного в результате обстрела пятиэтажного жилого дома в городе Часов Яр тела 38 погибших, из них один ребенок (мальчик около девяти лет), спасено из-под завалов девять человек", – говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, расчищено уже более 400 тонн разрушенных элементов здания, работы на объекте продолжаются.

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Ранее было известно о 35 погибших.