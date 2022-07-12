Ракетный удар по Часовому Яру. Количество погибших достигло 35 человек – ГСЧС

"Составом Главного управления обнаружены и изъяты из-под завалов разрушенного в результате обстрела пятиэтажного жилого дома тела 35 погибших, из них один ребенок (мальчик около девяти лет), спасены из-под завалов девять человек", – сказано в сообщении.

Проведены расчистка и разбор более 320 тонн разрушенных элементов дома, добавили в ГСЧС.