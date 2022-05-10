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Слово "бледина" внесли в международный сленговый словарь. В Украине так называют российские ракеты

Словом "бледина" в Украине называют российские ракеты
Словом "бледина" в Украине называют российские ракеты
Фото: Oleksandr Grekhov / Facebook

Слово "бледина" (bledina), которым в Украине называют российские ракеты, внесли в международный сленговый словарь Urban Dictionary. Об этом говорится на сайте словаря.

Примерный перевод в определении слова звучит как "смертельно уродливая еб...ная сука".

Отмечается, что этот термин используется во время воздушных прилетов для предупреждения мирных жителей о ракетных ударах по всей стране. 

Пользователь, добавивший это слово в словарь, отметил, что изначально оно появилось для описания авианалетов в харьковской Telegram-группе "Ху...вий Харьков".

Этот термин, в частности, использован в песне группы Alcohol Ukulele.

https://www.facebook.com/alcoholukulele/posts/3216134805270816

Также "бледине" посвящал мемы украинский иллюстратор Михаил Грехов.

Фото: Oleksandr Grekhov / Facebook
Фото: Oleksandr Grekhov / Facebook

Фото: Oleksandr Grekhov / Facebook
Фото: Oleksandr Grekhov / Facebook

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война России против Украины, ракеты
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