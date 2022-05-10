Слово "бледина" внесли в международный сленговый словарь. В Украине так называют российские ракеты

Примерный перевод в определении слова звучит как "смертельно уродливая еб...ная сука".

Отмечается, что этот термин используется во время воздушных прилетов для предупреждения мирных жителей о ракетных ударах по всей стране.

Пользователь, добавивший это слово в словарь, отметил, что изначально оно появилось для описания авианалетов в харьковской Telegram-группе "Ху...вий Харьков".

Этот термин, в частности, использован в песне группы Alcohol Ukulele.

Также "бледине" посвящал мемы украинский иллюстратор Михаил Грехов.