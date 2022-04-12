В английском сленговом словаре появилось новое слово – ukrained. Что оно значит

Значение этого глагола составители словаря описывают так: "Когда ты Россия и вторгаешься в страну, а в ответ получаешь унижение глобального масштаба".
Также пользователи словаря предлагают и свои варианты толкований нового слова.
"Когда вторая по величине клептократия в мире, возглавляемая умственно ограниченным и некомпетентным аппаратом, решает вторгнуться к своему мирному соседу и в конечном счете получает такой удар, что ее экономика возвращается в каменный век", – говорится в одном из вариантов.
Urban Dictionary – онлайн-словарь слов и фраз англоязычного сленга. Материалы в нем редактируются добровольцами и оцениваются посетителями сайта.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Новое слово отсылает к событиям, связанным с войной России против Украины. Из-за вторжения против РФ были введены беспрецедентные санкции, страна стала лидером по количеству ограничений в мире.
Российская экономика обваливается, а рейтинговые агентства регулярно сообщают об угрозе дефолта в РФ.