Число погибших от ракетного удара в Часовом Яру выросло до 33, спасатели нашли тело девятилетнего ребенка

"Во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в городе Часов Яр обнаружено тело одного погибшего ребенка (ориентировочно 2013 года рождения). Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены тела 33 погибших человек, из них один ребенок, спасены из-под завалов девять человек", – говорится в сообщении.

Спасатели продолжают работы по разбору завалов.

Скриншот: ДСНС України / Facebook

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