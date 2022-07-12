Число погибших от ракетного удара в Часовом Яру выросло до 33, спасатели нашли тело девятилетнего ребенка

"Во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в городе Часов Яр обнаружено тело одного погибшего ребенка (ориентировочно 2013 года рождения). Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены тела 33 погибших человек, из них один ребенок, спасены из-под завалов девять человек", – говорится в сообщении.
Спасатели продолжают работы по разбору завалов.
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Удар по Часовому Яру оккупанты нанесли 9 июля. Были полностью разрушены два подъезда пятиэтажного жилого дома, под завалами оказались десятки людей.
По информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, по дому ударили из реактивных систем залпового огня "Ураган"
Утром 11 июля спасатели сообщали, что разобрали около 72% завалов – это 138 тонн элементов разрушенного дома.