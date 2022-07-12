Число жертв обстрела оккупантами жилого дома в Часовом Яру достигло 45-ти – ГСЧС

Расчистили уже 420 тонн завала, отмечают в ГСЧС Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

"По состоянию на 19.30 обнаружены тела еще четырех погибших (всего выявлены тела 45 погибших, из них один ребенок), спасены из-под завалов девять человек. Работы продолжаются", – говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, на месте ракетного удара расчищено уже 420 тонн разрушенных элементов здания.

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Ранее было известно о 41 погибшем в Часовом Яру.