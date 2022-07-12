Число жертв обстрела оккупантами жилого дома в Часовом Яру достигло 45-ти – ГСЧС

"По состоянию на 19.30 обнаружены тела еще четырех погибших (всего выявлены тела 45 погибших, из них один ребенок), спасены из-под завалов девять человек. Работы продолжаются", – говорится в сообщении.
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По данным ГСЧС, на месте ракетного удара расчищено уже 420 тонн разрушенных элементов здания.
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Ранее было известно о 41 погибшем в Часовом Яру.
Удар по Часовому Яру оккупанты нанесли 9 июля из реактивных систем залпового огня "Ураган", под завалами оказались десятки людей.
В результате ракетного удара были полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома.