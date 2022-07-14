Зеленский о ракетных ударах войск РФ по Виннице: Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист

"Винница. Ракетные удары по центру города. Есть раненые и погибшие, среди них маленький ребенок. Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", – написал президент.

Он также опубликовал видео последствий ракетного удара.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. По данным Нацполиции, три ракеты попали в здание с офисными помещениями. По предварительным данным, погибло два человека, ранены шесть. Пожар перебросился на автостоянку, там горят около 50 авто.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что еще четыре ракеты над областью сбила ПВО.