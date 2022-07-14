Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице. По предварительным данным, погибли два человека, шесть ранены – Нацполиция

"Прилет в Виннице. Есть погибшие и раненые. Количество уточняется. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", – написал он.

Позже Борзов уточнил, что четыре ракеты над Винницкой областью сбила ПВО.

Пресс-служба Нацполиции Украины в Telegram сообщила, что, по предварительной информации, три ракеты попали в здание с офисными помещениями.

"От ударов пострадали также Дом офицеров и расположенные неподалеку жилые дома. Сейчас известно о шести раненых и двух погибших, среди которых маленький ребенок. На месте "прилетов" возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку. В настоящее время там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели", – говорится в сообщении.