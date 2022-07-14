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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице. По предварительным данным, погибли два человека, шесть ранены – Нацполиция

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По Виннице нанесены удары
По Виннице нанесены удары
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Российские оккупанты 14 июля нанесли ракетные удары по Виннице. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Сергей Борзов.

"Прилет в Виннице. Есть погибшие и раненые. Количество уточняется. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", – написал он.

Позже Борзов уточнил, что четыре ракеты над Винницкой областью сбила ПВО.

Пресс-служба Нацполиции Украины в Telegram сообщила, что, по предварительной информации, три ракеты попали в здание с офисными помещениями.

"От ударов пострадали также Дом офицеров и расположенные неподалеку жилые дома. Сейчас известно о шести раненых и двух погибших, среди которых маленький ребенок. На месте "прилетов" возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку. В настоящее время там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Винницкая область периодически подвергается ракетным обстрелам со стороны войск РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Винница, Винницкая область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Сергей Борзов, Винницкая ОГА
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