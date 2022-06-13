ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Винницкой области в ДТП с автобусом погибло четыре человека – ГСЧС

Тела погибших пришлось деблокировать
Тела погибших пришлось деблокировать
Фото: dsns.gov.ua

13 июня в Винницкой области четыре человека погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, выполнявшего международный рейс. Об этом проинформировала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В селе Кунка Гайсинского района в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом "Запорожье – Прага" (находилось 11 пассажиров и два водителя) погибли три человека, находившиеся в автомобиле, еще один человек в тяжелом состоянии был госпитализирован, но от полученных травм человек скончался", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что тела погибших были заблокированы в машине.

В полиции региона рассказали, что столкнулись автобус Man с чешской регистрации и Cheri Tiggo.

"По предварительной информации следствия, 57-летний водитель автомобиля Cheri Tiggo выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом Man", – объяснили правоохранители.

Погибли водитель Cheri Tiggo, его 56-летняя жена и пассажиры в возрасте 60 и 32 года.

Находившиеся в автобусе водители и пассажиры не пострадали.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины.

Теги: ДТП, Запорожье, ГСЧС, Винницкая область, полиция, Прага, автобус, уголовное производство, погибшие, автомобиль, пассажиры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Gogol Bordello посвятила песню украинской теробороне. Деньги от просмотров клипа передадут в поддержку Украины. Видео
  Gogol Bordello посвятила песню украинской теробороне. Деньги от просмотров клипа передадут в поддержку Украины. Видео
73-летнего Оззи Осборна прооперировали в Лос-Анджелесе
73-летнего Оззи Осборна прооперировали в Лос-Анджелесе
"Горите в аду, россияне!" Маричка Падалко показала осколок российской ракеты, который нашла у себя на даче
"Горите в аду, россияне!" Маричка Падалко показала осколок российской ракеты, который нашла у себя на даче
  "Увидели его афишу". Харчишин прокомментировал исчезновение Винника
  "Увидели его афишу". Харчишин прокомментировал исчезновение Винника
Могилевская сообщила о принятии самого красивого решения в своей жизни. Поклонники считают, что она готовится стать приемной матерью
Могилевская сообщила о принятии самого красивого решения в своей жизни. Поклонники считают, что она готовится стать приемной матерью
"До зимы не достоит. Сразу все съедим!" Сумская поделилась рецептом джема из клубники
"До зимы не достоит. Сразу все съедим!" Сумская поделилась рецептом джема из клубники
"М-да, что-то забыла надеть". Жена Бабкина в США вышла в свет без бюстгальтера. Фото
"М-да, что-то забыла надеть". Жена Бабкина в США вышла в свет без бюстгальтера. Фото
"Как красиво". 45-летний Налчаджиоглу с невестой снялись в романтическом ролике на фоне моря
"Как красиво". 45-летний Налчаджиоглу с невестой снялись в романтическом ролике на фоне моря
"Ты не женщина! Ты укропка!" На украинскую журналистку в Германии напал россиянин. Видео
"Ты не женщина! Ты укропка!" На украинскую журналистку в Германии напал россиянин. Видео
"Выглядит потрясающе сексуально". Кардашян снялась в нижнем белье
"Выглядит потрясающе сексуально". Кардашян снялась в нижнем белье
"Долго смотрела на "Демона сидящего". Но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет". Кабаева засветилась в музее с "эскортом из гэбисток"
"Долго смотрела на "Демона сидящего". Но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет". Кабаева засветилась в музее с "эскортом из гэбисток"
"Умер от позора и оставил страну в чудовищном отставании". Роднянский сказал, с кем из российских императоров можно сравнить Путина
"Умер от позора и оставил страну в чудовищном отставании". Роднянский сказал, с кем из российских императоров можно сравнить Путина
Netflix анонсировал второй сезон "Игры в кальмара". Тизер
Netflix анонсировал второй сезон "Игры в кальмара". Тизер
"Долго думать не нужно". Мозговая предложила отгадать страну по фото прилавка с едой, напоминающей фекалии. Фото
"Долго думать не нужно". Мозговая предложила отгадать страну по фото прилавка с едой, напоминающей фекалии. Фото
Продюсер Поляковой о Loboda: Мне жаль, что ей приходится переживать столь разрушительные изменения в карьере
Продюсер Поляковой о Loboda: Мне жаль, что ей приходится переживать столь разрушительные изменения в карьере
"Все еще потрясающая". 56-летняя Кроуфорд снялась в шортах и расстегнутой рубашке
"Все еще потрясающая". 56-летняя Кроуфорд снялась в шортах и расстегнутой рубашке
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины, а детей выстраивают буквой Z". Галкин заявил о "двух Россиях" (141362)
2
"Ах какая ваша "мама" красивая", "Роскошные". Заметно постройневший Данилко показал редкие фото с мамой Сердючки Инной Белоконь без грима (61732)
3
"Долго смотрела на "Демона сидящего". Но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет". Кабаева засветилась в музее с "эскортом из гэбисток" (53103)
4
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото (41293)
5
"Вот это да! Красивая женщина!" Саливанчук снялась в постели в белых носках. Фото (35900)
6
Артур Гаспарян о травле Пугачевой и Галкина: Это паранормальная действительность, с которой не сталкивались даже во времена красного террора (25139)
7
"Умер от позора и оставил страну в чудовищном отставании". Роднянский сказал, с кем из российских императоров можно сравнить Путина (24323)
8
"Буду бороться за тебя всегда". Жена командира полка "Азов" Прокопенко опубликовала портрет мужа (19355)
 
 
 
 