В Винницкой области в ДТП с автобусом погибло четыре человека – ГСЧС

"В селе Кунка Гайсинского района в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом "Запорожье – Прага" (находилось 11 пассажиров и два водителя) погибли три человека, находившиеся в автомобиле, еще один человек в тяжелом состоянии был госпитализирован, но от полученных травм человек скончался", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что тела погибших были заблокированы в машине.

В полиции региона рассказали, что столкнулись автобус Man с чешской регистрации и Cheri Tiggo.

"По предварительной информации следствия, 57-летний водитель автомобиля Cheri Tiggo выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом Man", – объяснили правоохранители.

Погибли водитель Cheri Tiggo, его 56-летняя жена и пассажиры в возрасте 60 и 32 года.

Находившиеся в автобусе водители и пассажиры не пострадали.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины.