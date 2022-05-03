В Ровенской области произошло ДТП с участием автобуса и бензовоза, полиция сообщает о 16 погибших

"Летальное автопроисшествие с участием бензовоза, маршрутного автобуса и легкового автомобиля произошло [...] недалеко от села Ситное Дубенского района. В результате столкновения транспортные средства загорелись. По предварительной информации, погибли 16 человек", – сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, еще шесть человек получили травмы.

В связи с ДТП автотрасса на этом участке полностью перекрыта, отметили в полиции.

Общественное сообщает со ссылкой на правоохранителей, что жертв 17.

По данным телеканала, автобус совершал международные перевозки.