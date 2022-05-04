ДТП бензовоза и автобусов в Ровенской области. Число погибших выросло до 26

В полиции рассказали, что водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, совершивший ДТП, обгоняя другой автомобиль, выехал на встречную полосу, где столкнулся с бензовозом. В дальнейшем, как сообщалось ранее, бензовоз выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом с пассажирами. Затем бензовоз взорвался, уничтожив огнем микроавтобус и автобус.

Личность погибшего водителя микроавтобуса пока не установлена.

На момент ДТП в салоне автобуса Setra, который направлялся в Польшу, находились 34 пассажира и один водитель. Выяснилось, что еще один пассажир должен был садиться в Бродах, а второй водитель – во Львове.

Всего в ДТП погибли 26 человек: 24 пассажира и двое водителей (микроавтобуса и автобуса). Травмировалось 12 человек: 11 – пассажиров автобуса и водитель бензовоза.

Все пассажиры – в возрасте от 17 до 69 лет. Самому младшему 12 мая должно было исполниться 18 лет. Все участники ДТП – из Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей.