В Одесской области в ДТП попала семья из Мариуполя, есть погибшие – полиция

"70-летний мариупольец не справился с управлением ВАЗ при выезде из города Татарбунары в направлении города Измаил и въехал в бетонное сооружение, расположенное на проезжей части дороги. С мужчиной в салоне находились 70-летняя жена, 44-летняя дочь и 12-летний внук", – говорится в сообщении.

Жертвами стали самые старшие пассажиры, а "мальчик с мамой получили травмы разной степени тяжести".

"Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас их жизни ничего не угрожает", – объяснили правоохранители.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (повлекшее гибель нескольких человек нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

На фото полиции видно, что перед бетонным сооружением стоят дорожные знаки "объезд" и "движение без остановки запрещено". Место ДТП похоже на блокпост.

"Думская" пишет, что в машине находились беженцы из Мариуполя.