В Мексике в ДТП погибли 13 паломников

Машина съехала с асфальтированной трассы и перевернулась, упав в придорожную яму.

После аварии пять тел нашли вне микроавтобуса, остальные умерли внутри, часть из них зажало конструктивными элементами транспортного средства.

Погибли девять мужчин и четыре женщины, две жертвы – несовершеннолетние.

Травмы разной степени тяжести получили 10 человек, их отправили в разные больницы Халиско.

По данным UEPCBJ, микроавтобус направлялся из Толуки-де-Лердо (штат Мехико) в Сан-Хуан-де-лос-Лагос (штат Халиско), в нем паломники ехали на религиозный праздник Девы Марии Канделарии.

El Occidental отмечает, что из-за эпидемии COVID-19 власти Халиско призывали паломников не собираться в Сан-Хуан-де-лос-Лагосе на праздник, куда обычно приезжает около 2 млн человек.