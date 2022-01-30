В результате ДТП с автобусом в Боливии погибло 11 человек

Авария произошла в департаменте Кочабамба. Автобус, принадлежащий профсоюзу "16 июля", сорвался с горной дороги и упал на горный склон.

Еще 18 человек получили ранения. Они были доставлены в медицинские центры.

Личности 11 погибших установлены.