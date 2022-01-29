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Дело о ДТП с пострадавшими подростками в Харькове направлено в суд

В ДТП пострадали двое подростков, переходивших дорогу на зеленый свет
В ДТП пострадали двое подростков, переходивших дорогу на зеленый свет
Фото: hk.npu.gov.ua

28 января обвинительный акт в отношении водителя Toyota Land Cruiser, который в ноябре сбил 13-летних мальчика и девочку на пешеходном переходе в Харькове, направлен в Дзержинский суд города. Об этом сообщили в управлении Нацполиции в Харьковской области.

Мужчине инкриминируют ч.2 ст.286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет", – говорится в сообщении.

Контекст:

11 ноября 2021 года на пешеходном переходе в Харькове автомобиль Toyota Land Cruiser, ехавший на красный свет, сбил тринадцатилетних мальчика и девочку, которые переходили дорогу. Водителя задержали, дети попали в больницу в состоянии средней тяжести. У них диагностировали ушибы и сотрясение мозга.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский опубликовал видеозапись инцидента. На ней видно, что группа людей переходила дорогу по пешеходному переходу, им горел зеленый свет светофора, а водитель внедорожника ехал на красный, врезался в двоих пешеходов и протянул мальчика, оказавшегося под колесами, через весь перекресток.

На следующий день в полиции заявили, что, по результатам анализов на момент ДТП водитель был в состоянии наркотического опьянения метадоном. В связи с этим дело переквалифицировали. 

По информации полиции, водитель внедорожника в мае 2021 года за совершение кражи был приговорен к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год. Кроме того, в 2020 году он был фигурантом уголовного производства по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотиков без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины, однако дело было закрыто. Законность решения о его закрытии проверяет прокуратура.

Теги: ДТП, Харьков, полиция, наркотики, дети, пострадавшие, подростки, Нацполиция, ДТП в Харькове, обвинительный акт, суд
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