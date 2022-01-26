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За день работы полицейских автомобилей-фантомов в Киеве зафиксировали около тысячи фактов превышения скорости

25 января автомобили-фантомы начали следить за соблюдением ПДД на дорогах
25 января автомобили-фантомы начали следить за соблюдением ПДД на дорогах
Фото: mvs.gov.ua

За первый день работы четырех полицейских автомобилей-фантомов в Киеве было выписано 990 админпостановлений о превышении скорости. Об этом 26 января в Facebook написал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Со вчерашнего дня патрульные фантомы начали фиксировать нарушения скоростного режима с моментальной передачей информации о нарушителях в центр автофиксации для вынесения постановлений об административном правонарушении. В отличие от стационарных камер автофиксации превышения скорости, которые установлены в местах повышенной концентрации ДТП и общеизвестны, задача фантомов – внезапно фиксировать превышение скорости", – отметил Геращенко.

Он добавил, что задача автомобилей-фантомов – не собирать деньги в казну, а делать дороги более безопасными.

"В 2022 году планируется закупить еще 30 автомобилей-фантомов, а в 2023-м – 50, чего будет достаточно для создания условий для внезапного контроля скорости в потоке, вместе с использованием полуавтоматических камер Truecam", – сообщил советник.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/4770545916365551

25 января полицейские автомобили-фантомы начали следить за соблюдением правил дорожного движения на украинских дорогах. 

"Автомобиль-фантом без опознавательных знаков и может фиксировать многие объекты одновременно. Система будет передавать информацию, нарушитель будет получать штраф за превышение скорости", – сообщил глава МВД Денис Монастырский.

Контекст:

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД.

За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. За год работы системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД было вынесено почти 1,74 млн постановлений. Из них выполнено около 1,48 млн (оплачено штрафов на общую сумму 259,6 млн грн), подчеркивали в МВД.

В сентябре 2021 года Монастырский сообщил, что до конца года на дороги Украины выедут автомобили Нацполиции без опознавательных знаков, они будут скрыто контролировать скорость других автомобилей в движении. По его словам, в МВД уже есть четыре автомобиля, которые могут скрыто контролировать скорость, сейчас идут процессы их испытания и сертификации.

Теги: МВД, Украина, ДТП, автомобили, штраф, Антон Геращенко, ПДД, видеофиксация, скорость, нарушение
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