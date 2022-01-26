За день работы полицейских автомобилей-фантомов в Киеве зафиксировали около тысячи фактов превышения скорости

"Со вчерашнего дня патрульные фантомы начали фиксировать нарушения скоростного режима с моментальной передачей информации о нарушителях в центр автофиксации для вынесения постановлений об административном правонарушении. В отличие от стационарных камер автофиксации превышения скорости, которые установлены в местах повышенной концентрации ДТП и общеизвестны, задача фантомов – внезапно фиксировать превышение скорости", – отметил Геращенко.

Он добавил, что задача автомобилей-фантомов – не собирать деньги в казну, а делать дороги более безопасными.

"В 2022 году планируется закупить еще 30 автомобилей-фантомов, а в 2023-м – 50, чего будет достаточно для создания условий для внезапного контроля скорости в потоке, вместе с использованием полуавтоматических камер Truecam", – сообщил советник.

25 января полицейские автомобили-фантомы начали следить за соблюдением правил дорожного движения на украинских дорогах.

"Автомобиль-фантом без опознавательных знаков и может фиксировать многие объекты одновременно. Система будет передавать информацию, нарушитель будет получать штраф за превышение скорости", – сообщил глава МВД Денис Монастырский.