С 31 января за порядком на дорогах Украины начнут следить полицейские автомобили-фантомы – Монастырский

Новые полицейские автомобили имеют, прежде всего, превентивную функцию. Их задача – предотвратить правонарушение и возможные негативные последствия на дороге.

"Автомобиль-"фантом" без опознавательных знаков и может фиксировать многие объекты одновременно. Система будет передавать информацию, нарушитель будет получать штраф за превышение скорости", – сообщил Монастырский.

Глава МВД отметил, что "фантомы" будут фиксировать нарушение скоростного режима транспортными средствами по обоим направлениям дорожного движения: как в попутном направлении, так и в обратном. Ожидается, что присутствие таких автопатрулей будет способствовать соблюдению Правил дорожного движения и улучшит ситуацию на дорогах.