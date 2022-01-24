С 31 января за порядком на дорогах Украины начнут следить полицейские автомобили-фантомы – Монастырский

Новые полицейские автомобили имеют, прежде всего, превентивную функцию. Их задача – предотвратить правонарушение и возможные негативные последствия на дороге.
"Автомобиль-"фантом" без опознавательных знаков и может фиксировать многие объекты одновременно. Система будет передавать информацию, нарушитель будет получать штраф за превышение скорости", – сообщил Монастырский.
Глава МВД отметил, что "фантомы" будут фиксировать нарушение скоростного режима транспортными средствами по обоим направлениям дорожного движения: как в попутном направлении, так и в обратном. Ожидается, что присутствие таких автопатрулей будет способствовать соблюдению Правил дорожного движения и улучшит ситуацию на дорогах.
Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.
Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД.
За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. За год работы системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД было вынесено почти 1,74 млн постановлений. Из них выполнено около 1,48 млн (оплачено штрафов на общую сумму 259,6 млн грн), подчеркивали в МВД.
В сентябре 2021 года Монастырский сообщил, что до конца года на дороги Украины выедут автомобили Нацполиции без опознавательных знаков, они будут скрыто контролировать скорость других автомобилей в движении. По его словам, в МВД уже есть четыре автомобиля, которые могут скрыто контролировать скорость, сейчас идут процессы их испытания и сертификации.