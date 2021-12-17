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ОБЩЕСТВО

Украина получит 50 французских вертолетов в 2022 году, их будут использовать врачи и спасатели – Монастырский

Украина закупает у Франции вертолеты Airbus Helicopters с 2018 года
Украина закупает у Франции вертолеты Airbus Helicopters с 2018 года
Фото: Денис Монастирський / Facebook

Украина получит 50 вертолетов Aіrbus в 2022 году, они будут обеспечивать реализацию двух проектов – "Единое аэромедицинское пространство" и "Европейский хаб пожарной безопасности". Об этом сообщил в Facebook 16 декабря министр внутренних дел Денис Монастырский.

"На следующий год есть очень амбициозные планы на качественное оснащение техникой и статус крупнейшего в Европе парка авиа техники. Так, мы получим 50 современных вертолетов французского производства Aіrbus Helicopters", – написал Монастырский.

Монастырский пояснил, что "Единое аэромедицинское пространство" позволит покрыть Украину пунктами базирования вертолетов для воздушной эвакуации и транспортировки донорских биоматериалов.

"Европейский хаб пожарной безопасности" поможет предупредить до 90% лесных пожаров благодаря использованию противопожарных самолетов производства ГП "Антонов".

Министр добавил, что в Украине построят Ситуационный центр мониторинга, который будет анализировать спутниковые термоснимки и поможет ликвидировать природные пожары на ранней стадии, а также увеличат авиапарк ГСЧС.

https://www.facebook.com/moden.ua/posts/4570265953021505

Контекст:

В 2018 году Украина и Франция заключили договор о поставках более 50 вертолетов Airbus Helicopters. По данным МВД, их стоимость составляла около €551 млн. Тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что в Украине создадут 15 вертолетных баз, что позволит в случае необходимости добираться в любой уголок страны в кратчайшие сроки.

Первую аэромедицинскую эвакуацию в Украине провели, как сообщал Минздрав, в феврале 2019 года.

В марте 2021 года Кабмин Украины одобрил создание системы аэромедицинской эвакуации. Сообщалось, что в апреле пилотный проект системы внедрят во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях, а с 1 мая – в Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях и в Киеве.

Для аэромедицинской эвакуации, как заявлял Аваков, используют в том числе купленные у Франции вертолеты Airbus. "У нас будет флот вертолетный, который будет работать в 2022 году, порядка 75–76 машин", – говорил он.

В сентябре 2021 года министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал планы оборудовать вертолетными площадками все областные больницы в Украине в 2022–2023 годах.

Теги: МВД, пожар, ГСЧС, вертолет, эвакуация, лесные пожары, спасатели, Airbus, Денис Монастырский, аэромедицина
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