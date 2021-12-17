Украина получит 50 французских вертолетов в 2022 году, их будут использовать врачи и спасатели – Монастырский

Украина закупает у Франции вертолеты Airbus Helicopters с 2018 года Фото: Денис Монастирський / Facebook

"На следующий год есть очень амбициозные планы на качественное оснащение техникой и статус крупнейшего в Европе парка авиа техники. Так, мы получим 50 современных вертолетов французского производства Aіrbus Helicopters", – написал Монастырский.

Монастырский пояснил, что "Единое аэромедицинское пространство" позволит покрыть Украину пунктами базирования вертолетов для воздушной эвакуации и транспортировки донорских биоматериалов.