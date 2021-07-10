МВД получило пятый в этом году вертолет по контракту с Airbus Helicopters

Это четвертый вертолет H-225, он будет привлечен к выполнению задач подразделениями Нацгвардии Украины.

"Сегодня Нацгвардия имеет уже в своем арсенале четыре современных французских воздушных судна. Их пилоты прошли теоретическое и практическое обучение за рубежом. Вертолеты выполняют задачи по гражданской защите на территории Украины. В частности, задействованы для оперативного перемещения личного состава НГУ на большие расстояния, выполнения определенных задач, эвакуации больных и раненых, поисково-спасательных мероприятий", – заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он отметил, что Украина до конца года должна получить 28 вертолетов в рамках формирования и развития системы авиационной безопасности МВД.