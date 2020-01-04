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МВД Украины получило еще два вертолета французской компании Airbus Helicopter

Два вертолета Н125 французской компании Airbus Helicopter будут использовать для обучения летчиков-пограничников, сообщил замминистра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.

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В рамках контракта Украина получила пять вертолетов Н125
В рамках контракта Украина получила пять вертолетов Н125
Фото: mvs.gov.ua

Два вертолета H125 французской компании Airbus Helicopter 3 января поступили в Украину. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"В рамках контракта Airbus Helicopter мы получили еще два вертолета Н125. Они будут выполнять задачи по мониторингу государственной границы. Всего в рамках контракта мы уже получили пять вертолетов Н125 для спасателей и нацгвардейцев. А в этом году мы планируем получить 10 вертолетов для спасателей, нацгвардейцев и полиции", – рассказал замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

Замминистра Сергей Гончаров рассказал, что два вертолета Н125 будут использовать для подготовки летного состава.

"В дальнейшем модели Н125 будут прилетать в Украину уже со специальным оборудованием для наблюдения. Два вертолета, которые прибыли сегодня, будут использоваться для подготовки пилотов-пограничников", – сказал он.

По словам Гончарова, вертолеты могут взять на борт до шести членов экипажа, в салоне отсутствует вибрация, что необходимо для работы оператора. Также машина может длительное время находиться в воздухе без дозаправки.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко рассказал, что его ведомство получит 24 таких вертолета в разной комплектации.

Украина и Франция заключили договор о поставках 55 вертолетов Airbus Helicopters 14 июля 2018 года.

По данным МВД, стоимость 55 вертолетов Airbus Helicopters составляет около €551 млн.

В декабре 2018 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков говорил, что в Украине создадут 15 вертолетных баз, что позволит в случае необходимости добираться в любой уголок страны в кратчайшие сроки.

Теги: МВД, Украина, Госпогранслужба, вертолет, Сергей Яровой, Airbus, Сергей Гончаров, Сергей Дейнеко
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