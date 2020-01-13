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Аэротакси от Airbus совершило первый полет без страховочных канатов. Видео

Компания Airbus Helicopters совместно с Автономным управлением парижского транспорта провели летные испытания аэротакси CityAirbus. Об этом сообщило издание Le Parisien. Аэротакси способно доставлять по воздуху без страховочных канатов четырех человек и перемещаться со скоростью 120 км/ч. Двигатели работают на электричестве, а взлет и посадку аппарат совершает вертикально. Ожидается, что сервис запустят к Олимпийским играм 2024 года между Парижем и Диснейлендом. Стоимость полета на 1 км, предположительно, будет составлять €1–2.

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Сервис планируют запустить до 2024 года в Париже
Сервис планируют запустить до 2024 года в Париже
Скриншот: Airbus Helicopters Vostok / Facebook
видео

Видео: Airbus Helicopters Vostok / Facebook
Теги: транспорт, Франция, электричество, Париж, воздух, Airbus, видео
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