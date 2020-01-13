Аэротакси от Airbus совершило первый полет без страховочных канатов. Видео
Компания Airbus Helicopters совместно с Автономным управлением парижского транспорта провели летные испытания аэротакси CityAirbus. Об этом сообщило издание Le Parisien. Аэротакси способно доставлять по воздуху без страховочных канатов четырех человек и перемещаться со скоростью 120 км/ч. Двигатели работают на электричестве, а взлет и посадку аппарат совершает вертикально. Ожидается, что сервис запустят к Олимпийским играм 2024 года между Парижем и Диснейлендом. Стоимость полета на 1 км, предположительно, будет составлять €1–2.
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.