Под Харьковом столкнулись два грузовика и внедорожник, есть пострадавшие и погибший – полиция

Сообщение об аварии с участием двух грузовиков и внедорожника на трассе недалеко от поселка Коротич Харьковской области правоохранители получили в 16.34.

Водитель легкового авто погиб на месте. Об этом Общественному сообщил директор Центра экстренной помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

"Мужчине 55 лет, он получил повреждения, несовместимые с жизнью. Медики осмотрели трех человек, это пассажиры внедорожника. Двоим из них – 51 год, еще одному – 61 год", – рассказал Забашта.

Травмы пострадавших не представляют угрозы для жизни.