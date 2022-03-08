В Польше в ДТП погибли трое украинцев, в том числе дети

Пятиместный легковой автомобиль Fiat Stilo, в котором в сторону Лодзи ехали семь граждан Украины, врезался в грузовик.

В результате аварии на месте погибли три человека: 29-летняя женщина и два ребенка, одному из которых было шесть месяцев, второму два года.

Пострадали и другие украинцы, которые находились в Fiat: 36-летний водитель, четырехлетний и шестилетний дети, а также 40-летний мужчина.

Причины ДТП расследует местная прокуратура.