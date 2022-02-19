Родителям подростка, совершившего ДТП в Харькове, сообщили о подозрении – прокуратура

По данным следствия, с ноября 2019 года по октябрь 2021-го Харьковский совершил ряд административных и уголовных правонарушений.

"В ноябре 2019-го несовершеннолетний в одном из харьковских супермаркетов устроил стрельбу. Во время конфликта с матерью и братом своей одноклассницы парень достал пневматический пистолет и выстрелил в них, нанеся телесные повреждения. По постановлению суда к несовершеннолетнему были применены принудительные меры воспитательного характера, он был передан под наблюдение матери до достижения им совершеннолетия. Однако, не выполняя требование суда, мать систематически уезжала за границу, из-за чего сын оставался без присмотра", – заявили в прокуратуре.

Подозрение родителям подростка сообщили по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком от двух до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Адвокат потерпевших Игорь Черняк в Facebook заявил, что родители Харьковского должны понести ответственность.

"Да, это может быть первый подобный прецедент в Украине. Более того, это должен быть первый подобный прецедент в Украине... Это важно для всех нас! Для всего общества!" – подчеркнул юрист.