Украинцы считают, что на расследование дела о ДТП с участием Трухина пытались повлиять олигархи, руководство "Слуги народа", а также Зеленский – опрос

Об этом свидетельствуют опубликованные 17 февраля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

По мнению респондентов (считающих, что расследование велось необъективно), на ход дела пытались повлиять отдельные олигархи, с которыми связан Трухин (33,5%), руководство партии "Слуга народа" (32%), президент Украины Владимир Зеленский (21,2%), руководство МВД (19,7%), руководство Государственного бюро расследований (11,6%).

Среди всех опрошенных 52% считают, что в связи с "делом Трухина" руководитель ГБР Алексей Сухачев должен уйти в отставку.

В то же время 58% респондентов ответили, что Зеленский несет персональную ответственность за такие и подобные действия нардепов от "Слуги народа".

Всего о ДТП с участием Трухина знают 79% украинцев.

Опрос проводился 5–13 февраля среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2004 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.