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Украинцы считают, что на расследование дела о ДТП с участием Трухина пытались повлиять олигархи, руководство "Слуги народа", а также Зеленский – опрос

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Согласно данным опроса КМИС, о ДТП с участием Трухина знают 79% украинцев
Согласно данным опроса КМИС, о ДТП с участием Трухина знают 79% украинцев
Фото: sluga-narodu.com

64% украинцев, которым известно о ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина, считают, что расследование дела велось в основном необъективно.

Об этом свидетельствуют опубликованные 17 февраля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

По мнению респондентов (считающих, что расследование велось необъективно), на ход дела пытались повлиять отдельные олигархи, с которыми связан Трухин (33,5%), руководство партии "Слуга народа" (32%), президент Украины Владимир Зеленский (21,2%), руководство МВД (19,7%), руководство Государственного бюро расследований (11,6%).

Среди всех опрошенных 52% считают, что в связи с "делом Трухина" руководитель ГБР Алексей Сухачев должен уйти в отставку.

В то же время 58% респондентов ответили, что Зеленский несет персональную ответственность за такие и подобные действия нардепов от "Слуги народа".

Всего о ДТП с участием Трухина знают 79% украинцев.

Опрос проводился 5–13 февраля среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2004 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

23 августа 2021 года в Киеве столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания "Полтавщина", нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством Полтавской области в ресторане "Лилея".

"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Его передали в Госбюро расследований.

В МВД изначально не сомневались, что Трухин был в Audi, но отмечали, что неясно, в качестве пассажира или водителя. Глава полиции Киева Иван Выговский сказал 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял.

1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала видео с камеры патрульного полиции, приехавшего первым на место ДТП с участием Трухина. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, "уже все произошло". Кроме того, на записи Трухин обещает, что "поговорит" с главой МВД Денисом Монастырским.

Допрошенные сотрудниками ГБР полицейские не подтвердили информацию о предложении им взятки Трухиным.

2 февраля глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что Трухина исключили из рядов политсилы. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил 16 февраля, что Трухина исключат из депутатского объединения в ближайшее время.

Теги: МВД, Украина, ДТП, соцопрос, расследование, Владимир Зеленский, олигархи, украинцы, президент, КМИС, автомобиль, Слуга народа, ГБР, Александр Трухин, Алексей Сухачев, нардеп, происшествие
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