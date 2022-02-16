Трухина и Кузьминых исключат из фракции в ближайшее время – Арахамия

"На очередном заседании фракции проголосуем за исключение Трухина и Кузьминых", – сказал он.

По словам Арахамии подписи уже собраны, но сейчас "другие приоритеты".

"Мы это сделаем обязательно", – добавил он.

Контекст:

Кузьминых фигурирует в уголовном производстве о взятке. 28 января 2022 года НАБУ сообщило о разоблачении нардепа "на горячем" – при получении 558 тыс. грн взятки. По данным детективов, нардеп получил эту сумму за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 31 января сообщила, что подписала подозрение нардепу Кузьминых. Она не указывала, о какой статье идет речь. Позже в НАБУ уточнили – Кузьминых подозревают в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).

В НАБУ сообщали, что Кузьминых игнорирует повестки о вызове в правоохранительные органы, мотивируя неявку нахождением в медучреждении, потом его объявили в розыск. 7 февраля Кузьминых задержали. Суд начал рассматривать ходатайство об избрании ему меры пресечения, но не смог это сделать. На заседание 16 февраля Кузьминых не пришел, следующее назначено на 17 февраля. Прокурор попросил ВАКС применить к нардепу принудительный привод.

Трухин летом прошлого года попал в ДТП, в результате которого пострадали пять человек. После публикации видео, снятого на месте аварии полицейскими, вокруг ДТП разгорелся скандал, так как на записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, "уже все произошло". Кроме того, на записи Трухин обещает, что "поговорит" с главой МВД Денисом Монастырским.

Трухина исключили из партии "Слуга народа", Кузьминых не вступал в ее ряды изначально, но попросил исключить его из числа членов фракции – "временно, с возможностью вернуться".