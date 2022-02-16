Нардеп Кузьминых не пришел в суд на избрание меры пресечения. Его пытаются вызвать через Раду – ЦПК

15 февраля суд направил Криворучко на электронную почту письмо с уведомлением о дате и времени заседания.

"Сегодня она с этой почты посылала в суд письмо, поэтому судья считает, что она по меньшей мере знала, что письмо от суда было. А вот открывала ли она его или нет, неизвестно. В ходатайстве Криворучко говорится, что она якобы ничего не получала от суда", – отметили в сообщении.

По данным ЦПК, адвокат и нардеп не отвечают на телефонные звонки.

"Защитница сказала, что ее телефон "временно не принимает звонки", а мобильный ее подзащитного изъяли детективы", – уточнили в посте.

Следственный судья Олег Ткаченко объявил перерыв, чтобы направить в Верховную Раду сообщение с просьбой посодействовать во вручении Кузьминых сообщения о дате и времени заседания. Оно назначено на 15.00 17 февраля.

Прокурор попросил ВАКС применить к нардепу принудительный привод. Если Кузьминых и Криворучко не придут на заседание, суд рассмотрит вопрос о принудительном приводе.