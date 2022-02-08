Нардеп Кузьминых пришел на заседание ВАКС, где для него избирают меру пресечения

Кузьминых днем 8 февраля сообщил, что находится в Житомирском апелляционном суде и опубликовал фото из зала Фото: Кузьміних Сергій / Facebook

Утром нардеп не присутствовал на заседании ВАКС. Его адвокат Лариса Криворучко заявила, что Кузьминых уехал в Житомир, чтобы взять паспорт.

"Он готов участвовать в заседании в режиме онлайн-конференции из здания Житомирского апелляционного суда", – сказала она.

Нардеп заявил в Facebook, что находится в Житомирском апелляционном суде и опубликовал фото из зала. Однако ВАКС отказал Кузьминых в участии в заседании в режиме видеоконференции и дал адвокату время до 16.00 для ознакомления с материалами ходатайства.