Нардеп Кузьминых не присутствует на заседании ВАКС 8 февраля по избранию ему меры пресечения

Кузьминых: Я не прятался и не собираюсь прятаться Фото: Кузьміних Сергій / Facebook

Кузьминых должны избрать меру пресечения.

"Мой клиент поехал в Житомир, чтобы взять паспорт. Он готов участвовать в заседании в режиме онлайн-конференции из здания Житомирского апелляционного суда", – сказала она.

Адвокат заявила, что направила в ВАКС ходатайство об участии Кузьминых в заседании суда в режиме видеоконференции. Председательствующий судья сказал, что ходатайство об участии Кузьминых в заседании в режиме видеоконференции поступило в суд, но по другому делу.

В настоящее время судья объявил технический перерыв для получения информации о возможности проведения видеоконференции с Житомирским апелляционным судом – для участия Кузьминых в заседании.

Нардеп заявил в Facebook, что находится в Житомирском апелляционном суде.

"Во избежание манипуляций и различных домыслов официально сообщаю, что я сейчас нахожусь в Житомирском апелляционном суде и пытаюсь выйти [на связь] в формате видеоконференции. Чтобы не было снова провокаций, которые были раньше с розыском, подчеркиваю – я не прятался и не собираюсь прятаться!" – написал он.