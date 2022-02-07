ВАКС перенес заседание по избранию меры пресечения нардепу Кузьминых. Суд не смог установить его личность

Заседание было назначено на 15.00, но началось с задержкой более чем на час. Личность парламентария суд не мог установить, так как сначала работники суда не могли найти удостоверение нардепа Кузьминых, а потом, когда нашли, суд отказался его принимать как документ, удостоверяющий личность.
Портал "Новини.LIVE" пишет, что детективы Национального антикоррупционного бюро приняли это удостоверение для установления личности нардепа, когда задерживали его, но по законодательству оно не может использоваться с такой целью.
"Я лично господина Кузьминых вижу впервые и потому не могу подтвердить, что это действительно Кузьминых", – заявил судья.
Паспорт нардеп якобы забыл, уточняет Центр противодействия коррупции в Telegram.
В итоге заседание решили перенести на 8 февраля. Начало – в 9.45.
Сторона обвинения просит взять нардепа под стражу с альтернативой залога в размере 49,6 тыс. грн, пишет УНИАН.
Такой "довольно низкий размер залога" объясняется тем, что нардепу инкриминируют ч. 2 ст. 369 Уголовного кодекса (злоупотребление влиянием), рассказал агентству прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Корзун. Злоупотребление влиянием считается не тяжким преступлением, и максимальный размер залога по такой статье не может превышать сумму, которую запросили прокуроры, объяснил он.
Как отмечают "Ґрати", Кузьминых покинул здание суда "со скандалом": сотрудники Национального бюро пытались вручить нардепу повестку для вызова на допрос, но он их проигнорировал и посоветовал обратиться к адвокату.
Тогда представитель бюро с камерой в руках преградил нардепу путь у рамки металлоискателя. Кузьминых все равно прорвался к выходу, и детектив упал на пол, сообщило издание.
Уходя, нардеп заявил, что уголовное производство, в котором он фигурирует, – это происки неких "царьков из Житомирской области" и он намерен доказывать свою невиновность.
Сергей Кузьминых прошел в Верховную Раду в 2019 году как мажоритарщик (баллотировался в 67-м округе в Житомирской области). Он – брат "киборга" Олега Кузьминых, который участвовал в боях за донецкий аэропорт, в 2015 году во время одного из них был взят в плен боевиками и пробыл в плену 124 дня. Это его боевики привезли в январе 2015 года на место расстрела остановки общественного транспорта в Донецке и представили местным жителям как виновника обстрела.
28 января 2022 года НАБУ сообщило о разоблачении нардепа "на горячем" – при получении 558 тыс. грн взятки. По данным детективов, нардеп получил эту сумму за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 31 января сообщила, что подписала подозрение нардепу Кузьминых.
1 февраля в НАБУ заявили, что Кузьминых игнорирует повестки о вызове в правоохранительные органы, мотивируя неявку нахождением в медучреждении.
2 февраля пресс-секретарь фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук сообщила, что Кузьминых попросил исключить его из числа членов фракции – "временно, с возможностью вернуться".
3 февраля НАБУ объявило нардепа в розыск "из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ".
Кузьминых 4 февраля сообщил, что не получал повестку на допрос в НАБУ. Он выразил готовность и заинтересованность "рассказать, что произошло, и отстаивать свою позицию в суде". Адвокат нардепа Лариса Криворучко написала в Facebook 3 февраля, что Кузьминых не прибыл 31 января в качестве свидетеля по вызову детектива НАБУ, поскольку находился в больнице. "Ориентировочный срок лечения, по прогнозам врачей, 10 дней", – отмечала Криворучко.
7 февраля Кузьминых задержали детективы НАБУ и сотрудники САП.