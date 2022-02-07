ВАКС перенес заседание по избранию меры пресечения нардепу Кузьминых. Суд не смог установить его личность

Заседание было назначено на 15.00, но началось с задержкой более чем на час. Личность парламентария суд не мог установить, так как сначала работники суда не могли найти удостоверение нардепа Кузьминых, а потом, когда нашли, суд отказался его принимать как документ, удостоверяющий личность.

Портал "Новини.LIVE" пишет, что детективы Национального антикоррупционного бюро приняли это удостоверение для установления личности нардепа, когда задерживали его, но по законодательству оно не может использоваться с такой целью.

"Я лично господина Кузьминых вижу впервые и потому не могу подтвердить, что это действительно Кузьминых", – заявил судья.

Паспорт нардеп якобы забыл, уточняет Центр противодействия коррупции в Telegram.

В итоге заседание решили перенести на 8 февраля. Начало – в 9.45.

Сторона обвинения просит взять нардепа под стражу с альтернативой залога в размере 49,6 тыс. грн, пишет УНИАН.

Такой "довольно низкий размер залога" объясняется тем, что нардепу инкриминируют ч. 2 ст. 369 Уголовного кодекса (злоупотребление влиянием), рассказал агентству прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Корзун. Злоупотребление влиянием считается не тяжким преступлением, и максимальный размер залога по такой статье не может превышать сумму, которую запросили прокуроры, объяснил он.

Как отмечают "Ґрати", Кузьминых покинул здание суда "со скандалом": сотрудники Национального бюро пытались вручить нардепу повестку для вызова на допрос, но он их проигнорировал и посоветовал обратиться к адвокату.

Тогда представитель бюро с камерой в руках преградил нардепу путь у рамки металлоискателя. Кузьминых все равно прорвался к выходу, и детектив упал на пол, сообщило издание.

Уходя, нардеп заявил, что уголовное производство, в котором он фигурирует, – это происки неких "царьков из Житомирской области" и он намерен доказывать свою невиновность.