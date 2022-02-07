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ПОЛИТИКА

Нардеп Кузьминых повалил прокурора на пол в здании суда. Видео

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Кузьминых подозревают в получении взятки за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей
Кузьминых подозревают в получении взятки за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей
Фото: Кузьміних Сергій / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Кузьминых 7 февраля ушел из здания Высшего антикоррупционного суда после потасовки. Об этом сообщил Telegram-канал "Политика страны".

"Прокуроры хотели вручить Кузьминых повестку на завтрашнее судебное заседание и начали его блокировать, но Кузьминых проигнорировал их, оттолкнул одного из прокуроров (тот упал на пол) и покинул зал суда", – отметили журналисты.

На видео, опубликованном "Страной", видно, что через рамки металлоискателя навстречу нардепу идет мужчина с видеокамерой. Кузьминых толкнул его и сам упал, потом помог упавшему встать и быстро вышел из здания.

Издание dsnews.ua пишет, что упавший – прокурор.

"Вы чего провоцируете?" – воскликнул нардеп.

"Вставайте и не падайте! У меня на видео снято, что вы на него бросились!" – добавил мужчина, который сопровождал Кузьминых.

"Ґрати" писали, что нардепу при выходе из суда сотрудники Национального антикоррупционного бюро пытались вручить повестку на допрос, но он их проигнорировал и посоветовал обратиться к адвокату. Тогда представитель бюро с камерой в руках преградил нардепу путь у рамки металлоискателя. Кузьминых все равно прорвался к выходу, и детектив упал на пол, сообщило издание.

Контекст:

Сергей Кузьминых прошел в Верховную Раду в 2019 году как мажоритарщик (баллотировался в 67-м округе в Житомирской области). Он – брат "киборга" Олега Кузьминых, который участвовал в боях за донецкий аэропорт, в 2015 году во время одного из них был взят в плен боевиками и пробыл в плену 124 дня. Это его боевики привезли в январе 2015 года на место расстрела остановки общественного транспорта в Донецке и представили местным жителям как виновника обстрела.

28 января 2022 года НАБУ сообщило о разоблачении нардепа "на горячем" – при получении 558 тыс. грн взятки. По данным детективов, нардеп получил эту сумму за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 31 января сообщила, что подписала подозрение нардепу Кузьминых.

1 февраля в НАБУ заявили, что Кузьминых игнорирует повестки о вызове в правоохранительные органы, мотивируя неявку нахождением в медучреждении.

2 февраля пресс-секретарь фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук сообщила, что Кузьминых попросил исключить его из числа членов фракции – "временно, с возможностью вернуться".

3 февраля НАБУ объявило нардепа в розыск "из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ".

Кузьминых 4 февраля сообщил, что не получал повестку на допрос в НАБУ. Он выразил готовность и заинтересованность "рассказать, что произошло, и отстаивать свою позицию в суде". Адвокат нардепа Лариса Криворучко написала в Facebook 3 февраля, что Кузьминых не прибыл 31 января в качестве свидетеля по вызову детектива НАБУ, поскольку находился в больнице. "Ориентировочный срок лечения, по прогнозам врачей, 10 дней", – отмечала Криворучко.

7 февраля Кузьминых задержали детективы НАБУ и сотрудники САП. Для нардепа длжны были избрать меру пресечения, однако суд не смог установить его личность. Сначала работники суда не могли найти удостоверение нардепа Кузьминых, а потом, когда нашли, суд отказался его принимать как документ, удостоверяющий личность. 

Теги: Украина, взятка, НАБУ, подозрение, САП, Слуга народа, суд, прокурор, Сергей Кузьминых
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