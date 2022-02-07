Нардеп Кузьминых повалил прокурора на пол в здании суда. Видео

Кузьминых подозревают в получении взятки за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей Фото: Кузьміних Сергій / Facebook

"Прокуроры хотели вручить Кузьминых повестку на завтрашнее судебное заседание и начали его блокировать, но Кузьминых проигнорировал их, оттолкнул одного из прокуроров (тот упал на пол) и покинул зал суда", – отметили журналисты.

На видео, опубликованном "Страной", видно, что через рамки металлоискателя навстречу нардепу идет мужчина с видеокамерой. Кузьминых толкнул его и сам упал, потом помог упавшему встать и быстро вышел из здания.

Издание dsnews.ua пишет, что упавший – прокурор.

"Вы чего провоцируете?" – воскликнул нардеп.

"Вставайте и не падайте! У меня на видео снято, что вы на него бросились!" – добавил мужчина, который сопровождал Кузьминых.

"Ґрати" писали, что нардепу при выходе из суда сотрудники Национального антикоррупционного бюро пытались вручить повестку на допрос, но он их проигнорировал и посоветовал обратиться к адвокату. Тогда представитель бюро с камерой в руках преградил нардепу путь у рамки металлоискателя. Кузьминых все равно прорвался к выходу, и детектив упал на пол, сообщило издание.