ВАКС объявил перерыв до 11 февраля в заседании по избранию меры пресечения для нардепа Кузьминых

Кузьминых попросил время на ознакомление с ходатайством прокуратуры и материалами производства Фото: "Ґрати" / Telegram

Нардеп появился в суде после обеда и попросил время на ознакомление с ходатайством прокуратуры и материалами производства. Суд пошел ему навстречу и объявил перерыв до 11 февраля, отметили журналисты.

Следственный судья ВАКС Олег Ткаченко отказал в удовлетворении ходатайства адвоката нардепа об отводе секретаря судебного заседания. Судья призвал депутата не уезжать из Киева в день рассмотрения ходатайства, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

Сегодня утром нардеп не присутствовал на заседании ВАКС. Его адвокат Лариса Криворучко заявила, что Кузьминых уехал в Житомир, чтобы взять паспорт.

"Он готов участвовать в заседании в режиме онлайн-конференции из здания Житомирского апелляционного суда", – сказала она.

Нардеп заявил в Facebook, что находится в Житомирском апелляционном суде, и опубликовал фото из зала. Однако ВАКС отказал Кузьминых в участии в заседании в режиме видеоконференции и дал адвокату время до 16.00 для ознакомления с материалами ходатайства.

Позже стало известно, что Кузьминых прибыл на заседание суда.