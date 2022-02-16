Патрульный Петрик заявил, что не видел и не слышал о сумке Трухина, которую сняла его камера

Он отметил, что не может комментировать события с участием Трухина, потому что был на допросе в ГБР и НАБУ и написал расписку о неразглашении тайны следствия.
По словам Петрика, сам он при моменте скандального предложения от нардепа не присутствовал – его камера была у коллеги, которому он ее передал, "пока занимался другими вещами, связанными с ситуацией".
Что случилось со спортивной сумкой, в которой было 150 тыс. в неизвестной валюте, Петрик сказать не смог. По его словам, он ее даже не видел ни на месте ДТП, ни впоследствии. На видео сумку было видно в багажнике, но Петрик пояснил, что мог смотреть в другую сторону, чем камера, которая была закреплена на поясе.
"Тогда было 23-е число [День флага], все было торжественно. Всем работникам полиции выдали белые футболки. Они хорошие, все хорошо в них, но закрепить камеру возможности нет. Там есть маленький карманчик, но, когда ты двигаешься, нагибаешься, она висит. Она ведь не жестко прикреплена. Потому я закрепил камеру на поясную систему. Мне так лучше было помогать людям, я был максимально мобильным, и камера не болталась", – рассказал полицейский.
Он подчеркнул, что 23 августа многие люди ехали в Киев, из-за ДТП вся полоса остановилась – и очень много вещей требовало его внимания и контроля, а "телефон настолько разрывался", что он даже возвращаться к тому моменту не хочет.
Петрик также сказал, что не так воспитан, чтобы принимать взятки, и не взял бы даже деньги, найденные на улице, – "я не суеверный, но чужого не хочется".
"Почему на видео были ситуации, когда я пытался переговариваться или перебивать? Полиция – это не карательный орган, она предупреждает о правонарушениях или предостерегает от него людей. Где-то нюансы, если у меня были, то будем ждать, когда следствие расставит все точки над і. Чтобы было понятно и работникам полиции, и гражданам, и руководителям нашего государства", – резюмировал патрульный.
1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала видео с камеры патрульного полиции, приехавшего первым на место ДТП с участием Трухина. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, "уже все произошло". Кроме того, на записи Трухин обещает, что "поговорит" с главой МВД Денисом Монастырским.
Допрошенные сотрудниками ГБР полицейские не подтвердили информацию о предложении им взятки Трухиным.
23 августа 2021 года в Киеве столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.
Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания "Полтавщина", нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством Полтавской области в ресторане "Лилея".
"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема.
По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Его передали в Госбюро расследований.
В МВД изначально не сомневались, что Трухин был в Audi, но отмечали, что неясно, в качестве пассажира или водителя. Глава полиции Киева Иван Выговский сказал 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.
Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял.
Утром 2 февраля, после публикации расследования "Украинской правды", глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что Трухина исключили из рядов политсилы. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что инициирует внеочередное заседание Рады, на котором заслушают правоохранителей. По его мнению, Трухин должен выйти из фракции. Пока такое заседание Рады не созвали.