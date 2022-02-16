Патрульный Петрик заявил, что не видел и не слышал о сумке Трухина, которую сняла его камера

Он отметил, что не может комментировать события с участием Трухина, потому что был на допросе в ГБР и НАБУ и написал расписку о неразглашении тайны следствия.

По словам Петрика, сам он при моменте скандального предложения от нардепа не присутствовал – его камера была у коллеги, которому он ее передал, "пока занимался другими вещами, связанными с ситуацией".

Что случилось со спортивной сумкой, в которой было 150 тыс. в неизвестной валюте, Петрик сказать не смог. По его словам, он ее даже не видел ни на месте ДТП, ни впоследствии. На видео сумку было видно в багажнике, но Петрик пояснил, что мог смотреть в другую сторону, чем камера, которая была закреплена на поясе.

"Тогда было 23-е число [День флага], все было торжественно. Всем работникам полиции выдали белые футболки. Они хорошие, все хорошо в них, но закрепить камеру возможности нет. Там есть маленький карманчик, но, когда ты двигаешься, нагибаешься, она висит. Она ведь не жестко прикреплена. Потому я закрепил камеру на поясную систему. Мне так лучше было помогать людям, я был максимально мобильным, и камера не болталась", – рассказал полицейский.

Он подчеркнул, что 23 августа многие люди ехали в Киев, из-за ДТП вся полоса остановилась – и очень много вещей требовало его внимания и контроля, а "телефон настолько разрывался", что он даже возвращаться к тому моменту не хочет.

Петрик также сказал, что не так воспитан, чтобы принимать взятки, и не взял бы даже деньги, найденные на улице, – "я не суеверный, но чужого не хочется".

"Почему на видео были ситуации, когда я пытался переговариваться или перебивать? Полиция – это не карательный орган, она предупреждает о правонарушениях или предостерегает от него людей. Где-то нюансы, если у меня были, то будем ждать, когда следствие расставит все точки над і. Чтобы было понятно и работникам полиции, и гражданам, и руководителям нашего государства", – резюмировал патрульный.

1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала видео с камеры патрульного полиции, приехавшего первым на место ДТП с участием Трухина. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, "уже все произошло". Кроме того, на записи Трухин обещает, что "поговорит" с главой МВД Денисом Монастырским.

Допрошенные сотрудниками ГБР полицейские не подтвердили информацию о предложении им взятки Трухиным.