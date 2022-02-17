Ярославский пообещал помогать следствию по ДТП, но заявил, что "виновного уже назначили"

Ярославский: Создается ощущение, что виновного уже назначили, а теперь подгоняют под это доказательную базу Фото: Александр Ярославский / Facebook

"К сожалению, манера проведения следственных действий, в контексте которых публично упоминается моя фамилия, очень плохо вписывается в правовое поле. Создается ощущение, что виновного уже назначили, а теперь подгоняют под это доказательную базу в худших традициях "политической целесообразности", – считает Ярославский.

Бизнесмен не верит в то, что ключевые доказательства по делу могли исчезнуть, находясь под личным контролем генпрокурора и министра внутренних дел, а также в беспристрастность расследования.

"О каком беспристрастном следствии можно говорить, когда при расследовании обычного дела о дорожно-транспортном происшествии налицо откровенные попытки дестабилизировать мою частную жизнь и мои рабочие процессы? Где это видано, чтобы обстоятельства ДТП выясняли, оказывая давление на бизнес?!" – заявил бизнесмен.

Он пообещал, что "искусственно сшитое резонансное дело" создать не удастся.

"Моя юридическая команда с первого дня активно занимается выявлением истинных обстоятельств произошедшего. Как только позволит график, буду готов лично принять участие во всех следственных действиях, чтобы установить правду и не допустить фальсификации и политизации дела", – добавил Ярославский.