Ярославский пообещал помогать следствию по ДТП, но заявил, что "виновного уже назначили"

"К сожалению, манера проведения следственных действий, в контексте которых публично упоминается моя фамилия, очень плохо вписывается в правовое поле. Создается ощущение, что виновного уже назначили, а теперь подгоняют под это доказательную базу в худших традициях "политической целесообразности", – считает Ярославский.
Бизнесмен не верит в то, что ключевые доказательства по делу могли исчезнуть, находясь под личным контролем генпрокурора и министра внутренних дел, а также в беспристрастность расследования.
"О каком беспристрастном следствии можно говорить, когда при расследовании обычного дела о дорожно-транспортном происшествии налицо откровенные попытки дестабилизировать мою частную жизнь и мои рабочие процессы? Где это видано, чтобы обстоятельства ДТП выясняли, оказывая давление на бизнес?!" – заявил бизнесмен.
Он пообещал, что "искусственно сшитое резонансное дело" создать не удастся.
"Моя юридическая команда с первого дня активно занимается выявлением истинных обстоятельств произошедшего. Как только позволит график, буду готов лично принять участие во всех следственных действиях, чтобы установить правду и не допустить фальсификации и политизации дела", – добавил Ярославский.
В ночь на 10 февраля в Харьковской области на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль насмерть сбил мужчину. Как сообщила "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, на месте ДТП нашли номера автомобиля из кортежа президента группы DCH Александра Ярославского.
В МВД сообщили, что вызовут бизнесмена на допрос, и начали расследование.
Ярославский не подтвердил и не опроверг информацию о том, что в ДТП попал автомобиль из его кортежа, а также заявил, что его на месте происшествия не было – "спал дома". В компании Ярославского DCH заявили, что за рулем автомобиля был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании, он ночью направлялся в сторону Харькова для парковки авто.
В DCH сообщили, что Ярославский "в соответствии с ранее составленным графиком" 10 февраля вылетел чартерным рейсом по маршруту Харьков – Лондон, чтобы провести время с семьей.
В тот же день "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина, который пришел в полицию и сообщил, что был за рулем Mercedes из кортежа Ярославского, в момент ДТП находился в другом месте – в 30 км от места ДТП.
Генпрокурор Ирина Венедиктова взяла дело на личный контроль и выразила удивление по поводу отъезда Ярославского.
После ДТП с кортежем Ярославского министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.
Госбюро расследований 11 февраля открыло производство о попытке фальсификации дела. Правоохранители установили личность погибшего в ДТП с кортежем Ярославского, им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области.