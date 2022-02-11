Водитель из кортежа Ярославского, заявивший о своей причастности к ДТП, скрывается от органов следствия – прокуратура

"Будет решаться вопрос об избрании ему [водителю из кортежа Ярославского] новой меры пресечения. На данный момент контакта с ним нет, он скрывается от органов следствия. Он не общается со следователем, не выходит на связь", – сказал он.
Прокуратура должна подготовить ходатайство об избрании меры пресечения мужчине по новому подозрению. При этом Чубенко не ответил, какую меру будут просить прокуроры, сославшись на то, что этот вопрос решается.
В ночь на 10 февраля в Харьковской области на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль насмерть сбил мужчину. Как сообщила "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, на месте ДТП нашли номера автомобиля из кортежа президента группы DCH Александра Ярославского.
В МВД сообщили, что вызовут бизнесмена на допрос, и начали расследование.
Ярославский не подтвердил и не опроверг информацию о том, что в ДТП попал автомобиль из его кортежа, а также заявил, что его на месте происшествия не было – "спал дома". В компании Ярославского DCH заявили, что за рулем автомобиля был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании, он ночью направлялся в сторону Харькова для парковки авто. В релизе также проинформировали, что Ярославский "в соответствии с ранее составленным графиком" 10 февраля улетел в Лондон для встречи с семьей.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова взяла дело на личный контроль и выразила удивление по поводу отъезда Ярославского. Госбюро расследований 11 февраля открыло производство о попытке фальсификации дела. Правоохранители установили личность погибшего в ДТП с кортежем Ярославского, им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области.
В DCH сообщили, что Ярославский 10 февраля вылетел чартерным рейсом по маршруту Харьков – Лондон, чтобы провести время с семьей.