Водитель из кортежа Ярославского, заявивший о своей причастности к ДТП, скрывается от органов следствия – прокуратура

Автомобиль сбил человека насмерть и уехал с места ДТП, кто был за рулем – доподлинно неизвестно Фото: dbr.gov.ua

"Будет решаться вопрос об избрании ему [водителю из кортежа Ярославского] новой меры пресечения. На данный момент контакта с ним нет, он скрывается от органов следствия. Он не общается со следователем, не выходит на связь", – сказал он.

Прокуратура должна подготовить ходатайство об избрании меры пресечения мужчине по новому подозрению. При этом Чубенко не ответил, какую меру будут просить прокуроры, сославшись на то, что этот вопрос решается.