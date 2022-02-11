В компании Ярославского назвали причину вылета бизнесмена в Лондон

В компании отметили, что поездка Ярославского имеет плановый характер и связана с началом школьных каникул у его детей.
"11 февраля в 11.00 по лондонскому времени сын предпринимателя Владимир выступает на концерте, билеты на который для Александра Ярославского и его супруги были забронированы еще 18 января. Далее, с 12-го по 19 февраля, запланирован семейный лыжный отдых. Отель для этих целей был оплачен 28 января", – говорится в сообщении.
В пресс-службе заявили о готовности предоставить по запросу СМИ подтверждающие документы.
Александр Ярославский – бывший совладелец "Укрсиббанка", президент группы DCH. Входит в топ-10 наиболее состоятельных украинских бизнесменов согласно рейтингу украинского Forbes. С активами в размере $820 млн он занимает девятое место в рейтинге.
В ночь на 10 февраля в Харьковской области на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль насмерть сбил мужчину. Как сообщила "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, на месте ДТП нашли номера автомобиля из кортежа Ярославского.
В МВД сообщили, что вызовут бизнесмена на допрос, и начали расследование.
Ярославский не подтвердил и не опроверг информацию о том, что в ДТП попал автомобиль из его кортежа, а также заявил, что его на месте происшествия не было – "спал дома". В компании Ярославского DCH заявили, что за рулем автомобиля был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании, он ночью направлялся в сторону Харькова для парковки авто. В релизе также проинформировали, что Ярославский "в соответствии с ранее составленным графиком" 10 февраля улетел в Лондон для встречи с семьей.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова взяла дело на личный контроль и выразила удивление по поводу отъезда Ярославского. Госбюро расследований 11 февраля открыло производство о попытке фальсификации дела.
Правоохранители установили личность погибшего в ДТП с кортежем Ярославского, им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области.