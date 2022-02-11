В компании Ярославского назвали причину вылета бизнесмена в Лондон

В компании отметили, что поездка Ярославского имеет плановый характер и связана с началом школьных каникул у его детей.

"11 февраля в 11.00 по лондонскому времени сын предпринимателя Владимир выступает на концерте, билеты на который для Александра Ярославского и его супруги были забронированы еще 18 января. Далее, с 12-го по 19 февраля, запланирован семейный лыжный отдых. Отель для этих целей был оплачен 28 января", – говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили о готовности предоставить по запросу СМИ подтверждающие документы.