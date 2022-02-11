ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В компании Ярославского назвали причину вылета бизнесмена в Лондон

В DCH заявили о готовности предоставить документы, подтверждающие планы Ярославского
В DCH заявили о готовности предоставить документы, подтверждающие планы Ярославского
Фото: dch.ua

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский 10 февраля вылетел чартерным рейсом по маршруту Харьков – Лондон, чтобы провести время с семьей. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба группы компаний DCH, принадлежащей Ярославскому.

В компании отметили, что поездка Ярославского имеет плановый характер и связана с началом школьных каникул у его детей.

"11 февраля в 11.00 по лондонскому времени сын предпринимателя Владимир выступает на концерте, билеты на который для Александра Ярославского и его супруги были забронированы еще 18 января. Далее, с 12-го по 19 февраля, запланирован семейный лыжный отдых. Отель для этих целей был оплачен 28 января", – говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили о готовности предоставить по запросу СМИ подтверждающие документы.

Контекст:

Александр Ярославский – бывший совладелец "Укрсиббанка", президент группы DCH. Входит в топ-10 наиболее состоятельных украинских бизнесменов согласно рейтингу украинского Forbes. С активами в размере $820 млн он занимает девятое место в рейтинге.

В ночь на 10 февраля в Харьковской области на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль насмерть сбил мужчину. Как сообщила "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, на месте ДТП нашли номера автомобиля из кортежа Ярославского.

В МВД сообщили, что вызовут бизнесмена на допрос, и начали расследование.

Ярославский не подтвердил и не опроверг информацию о том, что в ДТП попал автомобиль из его кортежа, а также заявил, что его на месте происшествия не было – "спал дома". В компании Ярославского DCH заявили, что за рулем автомобиля был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании, он ночью направлялся в сторону Харькова для парковки авто. В релизе также проинформировали, что Ярославский "в соответствии с ранее составленным графиком" 10 февраля улетел в Лондон для встречи с семьей.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова взяла дело на личный контроль и выразила удивление по поводу отъезда Ярославского. Госбюро расследований 11 февраля открыло производство о попытке фальсификации дела.

Правоохранители установили личность погибшего в ДТП  с кортежем Ярославского, им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области. 

Теги: ДТП, Великобритания, Лондон, Александр Ярославский, авария, расследование, уголовное производство, DCH
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"После этого пресс горит – так хорошо". Michelle Andrade показала вместе с тренером жиросжигающие упражнения для мышц живота. Видео
"После этого пресс горит – так хорошо". Michelle Andrade показала вместе с тренером жиросжигающие упражнения для мышц живота. Видео
"Имя твое". Каминская выпустила первый сольный альбом, посвятив песни бывшему мужу и экс-возлюбленному. Аудио
"Имя твое". Каминская выпустила первый сольный альбом, посвятив песни бывшему мужу и экс-возлюбленному. Аудио
64-летний Зибров, 72-летняя Матвиенко, 68-летний Бобул и 70-летняя сестра Ротару рассказали, какие у них пенсии
64-летний Зибров, 72-летняя Матвиенко, 68-летний Бобул и 70-летняя сестра Ротару рассказали, какие у них пенсии
Нагиев стал новым ведущим КВН вместо болеющего 80-летнего Маслякова
Нагиев стал новым ведущим КВН вместо болеющего 80-летнего Маслякова
  Нацотбор на "Евровидение 2022". Восемь песен участников, правила голосования, состав жюри и где смотреть
  Нацотбор на "Евровидение 2022". Восемь песен участников, правила голосования, состав жюри и где смотреть
Кот Кейт Бекинсейл избил ее лапой, увидев рядом с собой в маске пуделя. Видео
Кот Кейт Бекинсейл избил ее лапой, увидев рядом с собой в маске пуделя. Видео
Стинг продал права на все свои песни компании Universal Music. СМИ назвали сумму сделки
Стинг продал права на все свои песни компании Universal Music. СМИ назвали сумму сделки
  "Я была злобным карликом". Бывшая жена Позитива призналась, что ревновала мужа к своей подруге Насте Каменских
  "Я была злобным карликом". Бывшая жена Позитива призналась, что ревновала мужа к своей подруге Насте Каменских
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук назвала размер своей груди и снялась в прозрачном бюстгальтере
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук назвала размер своей груди и снялась в прозрачном бюстгальтере
"Шикарная". Джанабаева снялась на столе в плаще и сапогах
"Шикарная". Джанабаева снялась на столе в плаще и сапогах
"Ушла, поскольку больше не могла и не хотела". Хореограф Татьяна Денисова прокомментировала свое появление на СТБ после работы в РФ
"Ушла, поскольку больше не могла и не хотела". Хореограф Татьяна Денисова прокомментировала свое появление на СТБ после работы в РФ
"Жопа висяк". Звезда "Дома-2" Бузова показала, как принимает душ
"Жопа – висяк". Звезда "Дома-2" Бузова показала, как принимает душ
"Все вокруг в масках, кроме бесстрашных русских". Орбакайте показала прогулку с дочерью по Бродвею
"Все вокруг в масках, кроме бесстрашных русских". Орбакайте показала прогулку с дочерью по Бродвею
"Папуля наш". В сети показали, как выглядел отец Наташи Королевой
"Папуля наш". В сети показали, как выглядел отец Наташи Королевой
"Это чистый кайф". Жена Тигипко показала растяжку с нижнего ракурса
"Это чистый кайф". Жена Тигипко показала растяжку с нижнего ракурса
  "Я хотела бы поделиться секретом". 48-летняя Руслана рассказала, почему не стала матерью
  "Я хотела бы поделиться секретом". 48-летняя Руслана рассказала, почему не стала матерью
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Решение окончательное и обжалованию не подлежит". Morgenshtern эмигрировал из России на ПМЖ (241091)
2
61-летняя Богословская: У меня, естественно, были после последнего развода отношения со значительно более молодыми мужчинами (93885)
3
"Я первый раз живу с мужчиной". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару рассказала о 32-летнем бойфренде из Великобритании (49780)
4
"Ну и зачем нам твой чебурек?", "Булочки". Асмус крупным планом показала пятую точку (37627)
5
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в прозрачном плаще и призналась, что выпивает (35928)
6
35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару: Надо было рожать по молодости и по глупости. Сейчас я слишком умная, чтобы это делать (27621)
7
"Очень эротично", "Запрещенный прием – ниже пояса". Асмус снялась в ультрамини с нижнего ракурса (27445)
8
"Горячая штучка". Меган Фокс перед камерой подняла вверх свою грудь (20547)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS