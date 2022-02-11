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Полиция провела обыски у Ярославского в связи с резонансным ДТП

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Полицейские обыскали дом, где живет Ярославский
Полицейские обыскали дом, где живет Ярославский
Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Полиция Харьковской области провела обыски в гостинице Kharkiv Palace и дома у президента группы DCH Александра Ярославского, а также дома у водителя, который взял на себя вину за ДТП с участием кортежа бизнесмена. Об этом утром 11 февраля сообщил пресс-центр регионального управления полиции в Telegram.

Имя Ярославского в посте не называется, но из описанных обстоятельств понятно, что речь идет о нем. 

В полиции отметили, что обыски санкционированы судом.

"Целью обыска является извлечение информации с камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля Mercedes и причастности других лиц к совершению ДТП", – говорится в сообщении. 

Кроме того, "Украинская правда" опубликовала видео с камер наблюдения, зафиксировавших кортеж Ярославского после ДТП. Кто был за рулем, из него понять нельзя. 

ВИДЕО
Видео: Українська правда / YouTube
Контекст:

Александр Ярославский – бывший совладелец "Укрсиббанка", президент группы DCH. Входит в топ-10 наиболее состоятельных украинских бизнесменов согласно рейтингу украинского Forbes. С активами в размере $820 млн он занимает девятое место в рейтинге.

В ночь на 10 февраля в Харьковской области на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль насмерть сбил мужчину. Как сообщила "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, на месте ДТП нашли номера автомобиля из кортежа Ярославского.

В МВД сообщили, что вызовут бизнесмена на допрос и начали расследование.

Ярославский не подтвердил и не опроверг информацию о том, что в ДТП попал автомобиль из его кортежа, а также заявил, что его на месте происшествия не было – "спал дома". В компании Ярославского DCH заявили, что за рулем автомобиля был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании, он ночью направлялся в сторону Харькова для парковки авто. В релизе также проинформировали, что Ярославский "в соответствии с ранее составленным графиком" 10 февраля улетел в Лондон для встречи с семьей.

Водитель автомобиля из кортежа Ярославского утром 10 февраля пришел в полицию, где его допросили. По словам пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, мужчина заявил, что не знал, что сбил человека, и думал, что сбил животное или наехал на какой-то предмет. 

СМИ сообщили, что водитель, который явился в полицию, во время ДТП был в другом месте.

Вечером глава МВД Денис Монастырский сообщил, что уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

"Будет расследована попытка фальсификации дела по ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского... Из-за попыток скрыть это преступление и предоставления заведомо ложных показаний дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования", – заявил министр.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова взяла дело на личный контроль и выразила удивление по поводу отъезда Ярославского.

Теги: ДТП, Александр Ярославский, полиция, Харьковская область, Национальная полиция, кортеж, Ирина Венедиктова
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