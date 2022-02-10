"Думал, что сбил животное". В прокуратуре прокомментировали ДТП с автомобилем из кортежа Ярославского

Мужчина, который фигурирует в ДТП на трассе Чугуев – Мартовое в Харьковской области, пришел с адвокатом. Защитник рассказал, что за рулем Mercedes-Benz G-63 находился водитель.
"Он не знал, что сбил человека, думал, что сбил животное или наехал на какой-то предмет", – уточнил Чубенко.
На месте ДТП нет пешеходных переходов. В прокуратуре предполагают, что сбитый мужчина шел по обочине дороги.
"Хочу сообщить, что даже тогда, когда лицо обращается в полицию и сообщает, что именно оно совершило преступление, органы полиции все равно следственным путем проверяют эту информацию, то есть показаний лица, что оно к чему-то причастно, недостаточно", – сказал спикер прокуратуры.
Он добавил, что следствие устанавливает, был ли водитель в машине один во время ДТП и кто еще имеет доступ к авто.
"Следствию надо знать, кто был в автомобиле. Этих лиц можно допрашивать в качестве свидетелей, также они могут нести ответственность, поскольку видели эту ситуацию и вместе с водителем не оказали медицинскую помощь погибшему", – заявил Чубенко.
Личность погибшего пока не установлена. В прокуратуре сообщили, что ему около 50 лет.
Александр Ярославский – бывший совладелец "Укрсиббанка", президент группы DCH. Входит в топ-10 наиболее состоятельных украинских бизнесменов согласно рейтингу украинского Forbes. С активами в размере $820 млн он занимает девятое место в рейтинге.
С 2005-го по 2012 год был президентом харьковского ФК "Металлист". В феврале 2021 года в Харьковском городском совете сообщили о договоренности с Ярославским о возрождении футбольного клуба "Металлист".
В ночь на 10 февраля в Харьковской области на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль насмерть сбил мужчину. Как сообщила "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, на месте ДТП нашли номера автомобиля из кортежа Ярославского.
В МВД сообщили, что вызовут бизнесмена на допрос. Правоохранители открыли два уголовных производства – по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит до восьми лет лишения свободы.
Сам Ярославский не подтвердил и не опроверг информацию о том, что в ДТП попал автомобиль из его кортежа. На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номера 0018, бизнесмен сказал, что "не следит за своими номерами".
В компании DCH Ярославского заявили, что за рулем автомобиля был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании, он ночью направлялся в сторону Харькова для парковки авто. В релизе также сообщили, что Ярославский в соответствии с ранее составленным графиком днем 10 февраля улетел в Лондон для встречи с семьей.