"Думал, что сбил животное". В прокуратуре прокомментировали ДТП с автомобилем из кортежа Ярославского

Следствие устанавливает, был ли водитель в машине один во время ДТП и кто еще имеет доступ к авто Фото: depositphotos.com

Мужчина, который фигурирует в ДТП на трассе Чугуев – Мартовое в Харьковской области, пришел с адвокатом. Защитник рассказал, что за рулем Mercedes-Benz G-63 находился водитель.

"Он не знал, что сбил человека, думал, что сбил животное или наехал на какой-то предмет", – уточнил Чубенко.

На месте ДТП нет пешеходных переходов. В прокуратуре предполагают, что сбитый мужчина шел по обочине дороги.

"Хочу сообщить, что даже тогда, когда лицо обращается в полицию и сообщает, что именно оно совершило преступление, органы полиции все равно следственным путем проверяют эту информацию, то есть показаний лица, что оно к чему-то причастно, недостаточно", – сказал спикер прокуратуры.

Он добавил, что следствие устанавливает, был ли водитель в машине один во время ДТП и кто еще имеет доступ к авто.

"Следствию надо знать, кто был в автомобиле. Этих лиц можно допрашивать в качестве свидетелей, также они могут нести ответственность, поскольку видели эту ситуацию и вместе с водителем не оказали медицинскую помощь погибшему", – заявил Чубенко.

Личность погибшего пока не установлена. В прокуратуре сообщили, что ему около 50 лет.