"Чего так орать?" Ярославский в плавках прошелся перед камерой и окунулся в прорубь возле своего дома

"Футбольный клуб "Металлист" – это здоровый образ жизни 24/7", – говорится в описании ролика.

Ярославский перед тем, как окунуться, сообщил, что находится у себя дома в селе Мартовая (Печенежский район, Харьковская область), и попросил оператора снимать его в полный рост.

"1 февраля 2022 года. "Металлист", вперед за победой! Село Мартовая, фермер Ярославский Саша",– заявил он на камеру, после чего трижды с головой окунулся в воду.

Поднявшись на деревянный пирс, Ярославский громко зарычал, подняв согнутые в локтях руки.

"Харьковчане! Это мы! "Металлист", – прокричал он.

"Мужчина-мечта! Процветания и благоприятного бизнеса. Красавчик", – написала в комментариях пользователь сети Ina Soboleva.

"Чего так орать?" – отреагировал Алексей Тутункевичь.