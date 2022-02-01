"Чего так орать?" Ярославский в плавках прошелся перед камерой и окунулся в прорубь возле своего дома

"Футбольный клуб "Металлист" – это здоровый образ жизни 24/7", – говорится в описании ролика.
Ярославский перед тем, как окунуться, сообщил, что находится у себя дома в селе Мартовая (Печенежский район, Харьковская область), и попросил оператора снимать его в полный рост.
"1 февраля 2022 года. "Металлист", вперед за победой! Село Мартовая, фермер Ярославский Саша",– заявил он на камеру, после чего трижды с головой окунулся в воду.
Поднявшись на деревянный пирс, Ярославский громко зарычал, подняв согнутые в локтях руки.
"Харьковчане! Это мы! "Металлист", – прокричал он.
"Мужчина-мечта! Процветания и благоприятного бизнеса. Красавчик", – написала в комментариях пользователь сети Ina Soboleva.
"Чего так орать?" – отреагировал Алексей Тутункевичь.
До 2012 года Ярославский был владельцем харьковского ФК "Металлист". В 2012 году украинский бизнесмен Сергей Курченко, владелец группы компаний ВЕТЭК и медиахолдинга UMH Group, купил ФК "Металлист" у Ярославского. В 2016 году клуб из-за финансовых проблем прекратил участие в чемпионате Украины по футболу. До этого харьковчане входили в топ-3 лучших команд Украины.
После смены власти в феврале 2014 года Курченко сбежал из страны и получил российское гражданство. В отношении Курченко украинские правоохранители расследуют несколько уголовных производств, его объявили в международный розыск. По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, аферы бизнесмена только в 2013 году стоили госбюджету 26 млрд грн.
3 октября 2017 года тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что суд конфисковал "Металлист" в собственность государства.
В апреле 2018 года Кабмин утвердил передачу стадиона "Металлист" в управление Харьковской ОГА. В распоряжении правительства №234-р от 11 апреля говорилось, что в управление ОГА передали имущество и корпоративные права, которые были конфискованы у ПАО "Футбольный клуб "Металлист", ООО "Металлист Холдинг" и ООО "Металлист Арена".
В декабре 2019 года тогдашний глава облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что конфискованная собственность Курченко в Харьковской области не была принята в управление ОГА, фактически этим имуществом пользовались третьи лица.
В январе 2020 года в Харьковской ОГА сообщили, что помещения в спортивном комплексе "Металлист" и тренировочная база в поселке Высокий были окончательно возвращены в собственность государства.
В феврале 2021 года в Харьковском городском совете сообщили о договоренности с Ярославским о возрождении футбольного клуба "Металлист".
Ярославский ведет здоровый образ жизни.