  62-летний Ярославский о молодой жене: Будем осыпать бриллиантами и жемчугами, чтобы она оставалась дома

Александр и Марина Ярославские воспитывают троих детей – двух дочерей и сына Фото: marinka / Instagram

"Марина настолько упорная, что может пойти и Эверест покорять. Когда вы скажете матери ваших детей "стоп"?" – спросила у бизнесмена ведущая передачи Катя Осадчая.

"Будем вести с ней переговоры, договариваться, осыпать бриллиантами и жемчугами, чтобы она оставалась дома", – ответил бизнесмен.

По словам Ярославского, он и дети сильно скучали, когда в ноябре супруга отправилась в горы на свой день рождения.

"Мы выдохнули, когда Марина вернулась. Мы сказали: "Мама, наконец-то ты с нами, и хватит уже лазить по горам", – рассказал он.

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Видео: Світське житя / YouTube