Бульвар Шоубиз
 
15 декабря, 2021
 
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62-летний Ярославский о молодой жене: Будем осыпать бриллиантами и жемчугами, чтобы она оставалась дома

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Александр и Марина Ярославские воспитывают троих детей двух дочерей и сына
Александр и Марина Ярославские воспитывают троих детей – двух дочерей и сына
Фото: marinka / Instagram

62-летний украинский бизнесмен Александр Ярославский в программе "Світсье життя", которая 12 декабря вышла на "1+1", рассказал, как относится к тому, что его 34-летняя супруга Марина Ярославская ходит в горы.

"Марина настолько упорная, что может пойти и Эверест покорять. Когда вы скажете матери ваших детей "стоп"?" – спросила у бизнесмена ведущая передачи Катя Осадчая. 

"Будем вести с ней переговоры, договариваться, осыпать бриллиантами и жемчугами, чтобы она оставалась дома", – ответил бизнесмен.

По словам Ярославского, он и дети сильно скучали, когда в ноябре супруга отправилась в горы на свой день рождения.

"Мы выдохнули, когда Марина вернулась. Мы сказали: "Мама, наконец-то ты с нами, и хватит уже лазить по горам", – рассказал он.

ВИДЕО
Видео: Світське житя / YouTube
Контекст:

Марина Свентицкая и Александр Ярославский познакомились в 2006 году. В 2018-м пара сыграла свадьбу в Лондоне. 

Для Ярославского брак с Мариной Свентицкой является третьим. Пара воспитывает троих детей – сына и двух дочерей. 

Теги: Александр Ярославский, семья, Марина Ярославская
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