  62-летний Ярославский о молодой жене: Будем осыпать бриллиантами и жемчугами, чтобы она оставалась дома

"Марина настолько упорная, что может пойти и Эверест покорять. Когда вы скажете матери ваших детей "стоп"?" – спросила у бизнесмена ведущая передачи Катя Осадчая.
"Будем вести с ней переговоры, договариваться, осыпать бриллиантами и жемчугами, чтобы она оставалась дома", – ответил бизнесмен.
По словам Ярославского, он и дети сильно скучали, когда в ноябре супруга отправилась в горы на свой день рождения.
"Мы выдохнули, когда Марина вернулась. Мы сказали: "Мама, наконец-то ты с нами, и хватит уже лазить по горам", – рассказал он.
Марина Свентицкая и Александр Ярославский познакомились в 2006 году. В 2018-м пара сыграла свадьбу в Лондоне.
Для Ярославского брак с Мариной Свентицкой является третьим. Пара воспитывает троих детей – сына и двух дочерей.