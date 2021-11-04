"Очень домашнее фото из Лондона". В сети показали болеющего на диване за "Шахтер" бизнесмена Ярославского с сыном

В браке с Мариной Ярославской у бизнесмена родилось трое детей – сын (на фото) и две дочери Фото: marinka / Instagram

Ярославский позирует на диване в футболке и спортивных штанах, а его сын – в шортах и футболке с эмблемой харьковского футбольного клуба "Металлист". Также на переднем плане снимка запечатлен полупустой бокал.

Денисов во время съемки был в джинсах и толстовке.

"Пожалуй, очень домашнее фото. Но так случилось. Поболели за [украинскую футбольную команду] "Шахтер" сегодня из Лондона, в узком семейном кругу Александра Ярославского. Не хочется говорить про достойные поражения, хочется говорить про обидные поражения. "Шахтер" сегодня создал больше, чем за все предыдущие игры лиги в этом сезоне. От этого особенно грустно", – написал Денисов.

"Вот я всегда уважал Ярославского. Простой человек", – прокомментировали фото подписчики ведущего.

"Какое вино пили?" – обратили внимание на бокал пользователи сети.

"Судя по бокалу – сухое белое", – предположили фолловеры Денисова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Денисов (@alexander_denysov_)