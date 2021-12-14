Бульвар Шоубиз
 
14 декабря, 2021
 
Новости

Жена Ярославского показала, какими были ее родители 40 лет назад в день свадьбы и как они выглядят сейчас

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Александр и Марина Ярославские воспитывают троих детей двух дочерей и сына
Александр и Марина Ярославские воспитывают троих детей – двух дочерей и сына
Фото: svitsketv / Instagram

Жена украинского бизнесмена Александра Ярославского Марина 12 декабря разместила в Instagram Stories архивное черно-белое фото, на котором запечатлены ее родители 40 лет назад в день своего бракосочетания.

"Поздравляю своих родителей с годовщиной свадьбы", – написала жена Ярославского.

Скриншот: marinka / Instagram
Скриншот: marinka / Instagram

Вслед за этим фото она обнародовала свежий снимок, на котором ее мать с отцом изображены на дне рождения у своего зятя, которому 6 декабря исполнилось 62 года.

Скриншот: marinka / Instagram
Скриншот: marinka / Instagram

Контекст:

Марина Свентицкая и Александр Ярославский познакомились в 2006 году. В 2018 году пара сыграла свадьбу в Лондоне. 

Для Ярославского брак с Мариной Свентицкой является третьим. Пара воспитывает троих детей – сына и двух дочерей. Разница в возрасте между супругами составляет 29 лет.

Теги: Александр Ярославский, дети, семья, Марина Ярославская, бизнесмен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Почему пожилым людям в Украине нужно вакцинироваться от COVID-19 и как это сделать
Почему пожилым людям в Украине нужно вакцинироваться от COVID-19 и как это сделать Актуально
Вице-президент "Ла Страда – Украина": Домашнее насилие – это не семейная ссора, а уголовное преступление
Вице-президент "Ла Страда – Украина": Домашнее насилие – это не семейная ссора, а уголовное преступление
Экс-разведчик Швец: С новым правительством Германии заключено соглашение: если РФ вторгается в Украину, "Северный поток – 2" прекращает существование
Экс-разведчик Швец: С новым правительством Германии заключено соглашение: если РФ вторгается в Украину, "Северный поток – 2" прекращает существование
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Ярославского показала, какими были ее родители 40 лет назад в день свадьбы и как они выглядят сейчас
Жена Ярославского показала, какими были ее родители 40 лет назад в день свадьбы и как они выглядят сейчас
Потап рассказал о совместном бизнесе с экс-бойфрендом Каменских Дятловым
Потап рассказал о совместном бизнесе с экс-бойфрендом Каменских Дятловым
"Шикарная детка", "Такая смелая". Седокова в очень коротком платье прогнулась на капоте авто
"Шикарная детка", "Такая смелая". Седокова в очень коротком платье прогнулась на капоте авто
Родного брата Галкина вместе с сыном сфотографировали на концерте шоумена
Родного брата Галкина вместе с сыном сфотографировали на концерте шоумена
  Вышел первый трейлер фильма Гая Ричи "Операция Фортуна: Искусство побеждать". В нем упоминаются украинцы. Видео
  Вышел первый трейлер фильма Гая Ричи "Операция Фортуна: Искусство побеждать". В нем упоминаются украинцы. Видео
Назвал крошкой и пригласил к себе. Мистер Биг из сериала "Секс в большом городе" по знакомству поздравил Цибульскую с 36-летием
Назвал крошкой и пригласил к себе. Мистер Биг из сериала "Секс в большом городе" по знакомству поздравил Цибульскую с 36-летием
"Обязательно будем уделять время Украине". Потап заявил, что они с Каменских ради ее карьеры уезжают за границу
"Обязательно будем уделять время Украине". Потап заявил, что они с Каменских ради ее карьеры уезжают за границу
"Вау! Невероятная красота", "Божественная!" Шоптенко показала голую грудь
"Вау! Невероятная красота", "Божественная!" Шоптенко показала голую грудь
"В ротик давай?" Киркоров запихнул журналистке свой зефир
"В ротик давай?" Киркоров запихнул журналистке свой зефир
"Дерзкая и смелая". 50-летняя Орбакайте широко развела ноги перед объективом
"Дерзкая и смелая". 50-летняя Орбакайте широко развела ноги перед объективом
"Ура! Наконец-то 37!" Жена Тигипко в свой день рождения снялась в "голом" платье
"Ура! Наконец-то 37!" Жена Тигипко в свой день рождения снялась в "голом" платье
  "А, это те поющие трусы?" Полякова призналась, что Крутой отказался смотреть ее выступление на отдыхе в Монако
  "А, это те поющие трусы?" Полякова призналась, что Крутой отказался смотреть ее выступление на отдыхе в Монако
"Как можно брать животных под интерьер?" Волочкова после смерти питомца обзавелась новым за €6 тыс
"Как можно брать животных под интерьер?" Волочкова после смерти питомца обзавелась новым за €6 тыс
  Ведущий вынудил обладательницу титула "Мисс Вселенная 2021" мяукать на сцене. Шесть лет назад он перепутал имя победительницы. Видео
  Ведущий вынудил обладательницу титула "Мисс Вселенная 2021" мяукать на сцене. Шесть лет назад он перепутал имя победительницы. Видео
43-летняя Ани Лорак без трусов снялась с мужчиной
43-летняя Ани Лорак без трусов снялась с мужчиной
  Названы фильмы и сериалы, номинированные на бойкотируемую в Голливуде премию "Золотой глобус"
  Названы фильмы и сериалы, номинированные на бойкотируемую в Голливуде премию "Золотой глобус"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS