Жена Ярославского показала, какими были ее родители 40 лет назад в день свадьбы и как они выглядят сейчас

"Поздравляю своих родителей с годовщиной свадьбы", – написала жена Ярославского.

Вслед за этим фото она обнародовала свежий снимок, на котором ее мать с отцом изображены на дне рождения у своего зятя, которому 6 декабря исполнилось 62 года.

Контекст:

Марина Свентицкая и Александр Ярославский познакомились в 2006 году. В 2018 году пара сыграла свадьбу в Лондоне.

Для Ярославского брак с Мариной Свентицкой является третьим. Пара воспитывает троих детей – сына и двух дочерей. Разница в возрасте между супругами составляет 29 лет.