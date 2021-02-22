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22 февраля, 2021
 
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"Горжусь собой". Жена Ярославского покорила Килиманджаро

Жена украинского бизнесмена Александра Ярославского Марина позировала на горе Килиманджаро с украинским флагом в руках.

Жена Ярославского во время посещения Танзании поднялась в горы
Жена Ярославского во время посещения Танзании поднялась в горы
Фото: marinka / Instagram

Жена украинского бизнесмена Александра Ярославского Марина 21 февраля разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена возле указателя, установленного на пике Ухуро – самой высокой точке горы Килиманджаро (Танзания).

По словам супруги украинского бизнесмена, она покорила вершину вместе с сыном. На одном из снимков жена Ярославского запечатлена с украинским флагом в руках.

"Горжусь собой, а особенно своим сыном. Мы это сделали", – написала она.

За неделю до того, как подняться на Калиманджаро, жена Ярославского, которая проводит отпуск в Танзании, показала в Instagram полет над саванной на воздушном шаре.

Марина Свентицкая и Александр Ярославский познакомились 14 лет назад. После 12 лет совместной жизни Ярославский сделал Марине предложение. Свадьбу молодожены сыграли в Лондоне в 2018 году.

Для Ярославского брак с Мариной Свентицкой является третьим. Пара воспитывает троих детей – сына и двух дочерей. Разница в возрасте между супругами составляет 29 лет. 

Пик Ухуро расположен на высоте 5895 метров и считается самой высокой точкой горного массива и Африки в целом.

Теги: Александр Ярославский, Танзания, горы, Килиманджаро
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