Серега ради ролика в TikTok поднялся на Килиманджаро. Видео

Проживающий в Украине белорусский рэпер Серега отправился в Африку, реагируя на вызов подписчиков, которые поинтересовались, "слабо ли ему подняться на Килиманджаро", чтобы станцевать там для TikTok.

Серега стал знаменитым после выхода песни "Черный бумер" Фото: seryogamusic / Instagram

Проживающий в Украине белорусский рэпер Серега (Сергей Пархоменко) 7 февраля разместил на своей странице в TikTok видео танца, который исполнил на пике Ухуро – самой высокой точке горы Килиманджаро (Танзания).

Помимо танца, в ролике показано, как артист добирался в Африку и поднимался в гору.

По словам Сереги, ролик стал реакцией на вызов подписчиков.

"А слабо подняться на вершину Килиманджаро и станцевать там TikTok", – процитировал он комментарий фолловеров, побудивший отправиться в Африку.

Сергей Пархоменко (сценические псевдонимы – рэпер Серега и Полиграф ШарикOFF) стал знаменитым после выхода песни "Черный бумер" (2005).

Пик Ухуро расположен на высоте 5895 метров и считается самой высокой точкой горного массива и Африки в целом.