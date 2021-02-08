Серега ради ролика в TikTok поднялся на Килиманджаро. Видео

Проживающий в Украине белорусский рэпер Серега (Сергей Пархоменко) 7 февраля разместил на своей странице в TikTok видео танца, который исполнил на пике Ухуро – самой высокой точке горы Килиманджаро (Танзания).
Помимо танца, в ролике показано, как артист добирался в Африку и поднимался в гору.
По словам Сереги, ролик стал реакцией на вызов подписчиков.
"А слабо подняться на вершину Килиманджаро и станцевать там TikTok", – процитировал он комментарий фолловеров, побудивший отправиться в Африку.
@seryogamusic
А тебе слабо придумать жёсткое задание для ГуччиДеда? ##гуччидед ##тревелблог @@mr_alchemistоригинальный звук - SERYOGA
Сергей Пархоменко (сценические псевдонимы – рэпер Серега и Полиграф ШарикOFF) стал знаменитым после выхода песни "Черный бумер" (2005).
Пик Ухуро расположен на высоте 5895 метров и считается самой высокой точкой горного массива и Африки в целом.